God of War Ragnarok : une sortie début 2022 est possible, mais rien n’est joué

God of War Ragnarok est apparu dans une liste de futurs jeux de l’écosystème PlayStation. Il y rejoint d’autres titres phares comme Battlefield 2042, le remake de GTA 5 ou encore Gran Turismo 7. Sur Twitter, il se murmure que le jeu pourrait sortir au printemps 2022, s’appuyant sur les dates de sortie des précédents opus de la série. Mais est-ce vraiment possible ?

Ces dernières semaines, plusieurs jeux destinés aux PlayStation 4 et PlayStation 5 ont été repoussés en 2022. Nous pensons notamment à Gran Turismo 7, à Horizon Forbidden West ou encore à God of War Ragnarok. Nous pensons aussi au remaster de Grand Thief Auto 5, même si ce jeu n’est pas exclusif à la PS5. Certains de ces jeux ont des dates de sortie plutôt précises, mais pas God of War, marqué d’un vague « courant 2022 ».

Faut-il attendre les prochaines aventures de Kratos et Atreus au début de l’année ou en fin d’année ? Un utilisateur de Twitter lance une prédiction qui peut sembler fantasque à première vue. Il pense que le jeu devrait arriver entre le premier et le second trimestre de l’année prochaine. Soit au printemps 2022. Pour cela, il se base sur l’apparition de l’icône du jeu dans la liste des « à paraitre prochainement » présente sur le site officiel PlayStation.

Des indices semblent indiquer que God of War Ragnarok sortirait au printemps 2022

Dans cette liste, vous retrouvez douze jeux. Kena : Bridge of Spirits sort cette semaine. Tandis que d’autres attendront l’année prochaine (Gran Turismo 7, Grand Theft Auto 5, Sifu, Stray, Ghostwire). Et certains sortiront d’ici la fin de l’année : Far Cry 6 (7 octobre 2021), Back 4 Blood (12 octobre 2021), Call of Duty Vanguard (5 novembre 2021) et Battlefield 2042 (19 novembre 2021). Difficile donc de se faire une idée sur une éventuelle date de sortie. D’autant plus que Little Devil Inside, également présent dans la liste, n’a plus de date de sortie…

Il est possible que God of War Ragnarok sorte au printemps. Voici deux arguments. Le premier est la structure du jeu. Sony a confirmé que Ragnarok utilise de nombreux éléments graphiques et techniques du précédent volet. En outre, la vidéo dévoilée lors du State of Play montre que le jeu est déjà bien avancé. Deuxième argument, les précédents volets sont quasiment tous sortis au printemps, et plus précisément au mois de mars pour une grande partie d’entre eux. Il est donc possible que Sony en fasse autant avec Ragnarok… même si cela reste une hypothèse et non une information.