Helldivers 2 devient le plus grand carton de PlayStation, God of War peut se rhabiller !

Helldivers 2, le jeu phénomène du studio Arrowhead, peut se targuer d'être devenu en quelques mois seulement l'exclusivité PlayStation la plus vendue de l'histoire du constructeur. Avec 12 millions d'exemplaires écoulés depuis sa sortie en février 2024, le titre a dépassé certaines grosses productions de Sony comme l'ancien détenteur du titre, un certain God of War Ragnarok.

Helldivers 2 fait sans aucun doute partie des cartons surprises de cette année. Si le premier épisode a fait sa sensation à sa sortie avec sa formule atypique mêlant jeu de tir en coopération, gameplay exigeant et une narration inspirée tout droit d'un certain Starship Troopers, on était loin d'imaginer tel carton pour sa suite.

Et pourtant, le succès a été immédiatement au rendez-vous. Il faut bien le reconnaître, le studio Arrowhead s'est donné les moyens de ses ambitions sur ce second épisode, en s'alliant tout d'abord avec Sony. Avec le soutien de PlayStation, l'équipe suédoise a pu concrétiser sa vision. Ainsi, si la formule est fondamentalement restée la même, à savoir exterminer des vagues d'aliens entre amis pour sauver “la démocratie terrienne”, elle a bénéficié de nombreuses améliorations.

La formule magique de Helldivers 2

Au revoir par exemple la vue du dessus du 1er opus au profit d'une vue à la 3e personne plus moderne, et plus grand public. Grâce à l'utilisation d'un nouveau moteur graphique, les combats ont gagné en intensité et en fun grâce à des stratagèmes (des bombardements, des frappes orbitales, etc.) qui occupent tout l'écran. Chaque planète visitée est également un bonheur pour les yeux et dispose de son identité propre pour une meilleure immersion.

Et si le ton caustique et satirique de Starship Troopers est toujours là, le jeu est allé plus loin dans sa narration grâce au principe de guerre galactique. Pour faire simple, un employé du studio (Joel pour les connaisseurs) fait office de maître du jeu. C'est lui, et lui seul, qui décide du déroulement des évènements (l'importance d'une offensive, les planètes concernées, etc.). Résultat, les joueurs ont l'impression de faire partie intégrante d'une campagne en constante évolution.

Helldivers 2 devient l'exclusivité PlayStation la plus vendue de l'histoire

Fatalement, les joueurs ont été nombreux à se laisser tenter par l'expérience Helldivers 2. Des millions même. Si l'on en croit l'une des pages du dossier du bilan financier de Sony, le titre s'est écoulé à plus de 12 millions d'exemplaires depuis sa sortie en février 2024 ! Une performance impressionnante, qui fait de lui l'exclusivité PlayStation la plus rapidement vendue de l'histoire du constructeur. Helldivers 2 dépasse ainsi les plus grosses exclusivités de la marque, dont un certain God of War Ragnarok. Trois mois après sa sortie en fin d'année 2022, le titre de Santa Monica avait atteint les 11 millions de copies vendues.

Pilestedt, le directeur créatif de Helldivers 2, a tenu à remercier les joueurs pour leur confiance sur X après avoir appris la bonne nouvelle. “C'est fou de penser qu'il y a plus de Helldivers qu'il n'y a de suédois !”, ironise-t-il. Reste maintenant à espérer que le travail d'Arrowhead sur HL2 ne sera pas gâché une nouvelle fois par Sony. Dernièrement, le constructeur avait provoqué la colère des joueurs en imposant aux joueurs PC la création d'un compte PlayStation Network pour continuer à jouer. Finalement, la colère des Pcistes a incité la firme nippone à abandonner ses plans.