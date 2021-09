PS5 : les prises anti-foudre ne suffisent pas à protéger la console

Les cas de PS5 grillées après un orage se multiplient. En effet, de nombreux joueurs racontent leurs mésaventures sur Reddit ou sur les forums de Sony. Malgré l'utilisation d'une prise anti-foudre, plusieurs d'entre eux assurent que leur console a rendu l'âme au premier coup de foudre à proximité de leur domicile.

La PS5 reste toujours aussi compliquée à trouver et malheureusement ces difficultés risquent de poursuivre jusqu'en 2022 comme l'a récemment avoué Sony. Malgré tout, la console est déjà un succès avec plus de 10 millions de PS5 écoulées. Et justement, l'utilisateur Reddit Dogen_Lives_in_glass fait partie de ses chanceux. Ou plutôt, en faisant partie.

Comme il le raconte sur le réseau social, sa PS5 a rendu l'âme lorsque la foudre a frappé sa maison. “Je suis parti pendant une semaine et la foudre a frappé ma maison, la PS5 s'est bloquée. Ne prenez pas votre console pour acquise…”, raconte-t-il. Devant l'impossibilité de redémarrer la console, l'utilisateur a était contraint de retirer la coque afin d'accéder au lecteur Blu-Ray pour y retirer un jeu resté coincé à l'intérieur. Avant cela, il avait tout de même essayé de changer de câble d'alimentation et de prise, sans succès.

La foudre détruit de nombreuses PS5

Malheureusement et comme il l'explique sur Reddit, il est à cours de solution. La console étant toujours sous garantie, le propriétaire va tenter sa chance auprès de Sony en espérant avoir gain de cause et obtenir une réparation ou une machine de remplacement. Après la publication de son histoire, de nombreux autres possesseurs de PS5 ont raconté des faits similaires, où leur console est passé l'arme à gauche après un orage.

“Ma maison a été frappée par la foudre aussi. Elle a détruit la PS5 et mon parasurtenseur. Un iMac et sa batterie ont également été détruits. L'assurance a tout payé”, explique un autre utilisateur. Cette affaire rappelle l'histoire récente d'un joueur électrocuté par la foudre à travers sa manette. Heureusement pour lui, aucune séquelle grave n'a été déplorée. Quoi qu'il en soit, le témoignage de ces utilisateurs rappelle à quel point il vaut mieux débrancher sa console avant de partir en week-end ou en vacances, histoire de s'éviter les mauvaises surprises en cas d'orage. Et vous, avez-vous déjà une console endommagée par la foudre ? Dites-le-nous dans les commentaires.

Source : Reddit