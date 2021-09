Far Cry 6 : monde ouvert, scénario, armes, Ubisoft livre un aperçu vidéo complet

Far Cry 6 est toujours attendu pour le 7 octobre 2021 sur PC et consoles. À un mois de la sortie, Ubisoft vient de dévoiler un aperçu vidéo complet du titre. L'occasion d'en apprendre plus sur son monde ouvert, ses personnages, son scénario, les armes et les différentes mécaniques de gameplay.

Comme vous le savez peut-être, la fin d'année 2021 sera marquée par le retour de l'une des franchises phares d'Ubisoft, à savoir Far Cry. En effet, Far Cry 6 est attendu pour le 7 octobre 2021 sur Xbox Series X et Series S, sur Xbox One, sur PS5 et PS4, ainsi que sur PC, Google Stadia et Amazon Luna. Au départ, le nouveau FPS de Ubisoft Toronto devait arriver sur nos machines en 2020, mais la pandémie a modifié les plans de l'éditeur français, qui a choisi de repousser la sortie du titre au second semestre 2021.

Et alors qu'un petit mois nous sépare de la sortie du jeu, Ubisoft a choisi de dévoiler un aperçu vidéo complet de Far Cry 6. L'occasion pour les joueurs d'en apprendre davantage sur le scénario, les personnages, les armes et les différentes mécaniques du titre. En premier lieu, le trailer s'attarde sur l'histoire et le monde ouvert que vous serez amené à explorer.

Far Cry 6 prend place sur Yara, une île fictive paradisiaque menée d'une main de fer par un dictateur tyrannique : Anton Castillo. Pour cet opus, Ubisoft a fait appel à l'un des acteurs les plus bankables du moment, à savoir Giancarlo Esposito, que vous connaissez peut-être pour ses rôles dans Breaking Bad (Gustavo Fringe) ou dans The Mandalorian (Moff Gideon).

Far Cry 6 : un mode coopératif et une personnalisation des armes ultra poussée

Le leader incontesté de Yara a pour ambition de développer un remède miracle contre le cancer pour le proposer ensuite aux plus offrants. Et bien entendu, tous les moyens seront bons pour arriver à ses fins, y compris terroriser et malmener les populations. Dans la peau de Dani Rojas, vous rejoindrez la résistance pour renverser Anton Castilllo et apporter la paix sur votre île.

Si l'on retrouve la formule éprouvée des précédentes Far Cry (à savoir un vaste monde ouvert, des quêtes principales et annexes, et une multitude de véhicules à disposition), Far Cry 6 se distingue des autres épisodes sous deux aspects : la présence d'un mode coopératif, qui permet de parcourir l'intégralité du jeu avec un ami, et surtout l'intégration d'un nouveau principe : Bricolage Resolver.

Pour résumer, Far Cry 6 vous laissera la possibilité de fabriquer de nombreux accessoires, modifications et munitions pour vos armes et véhicules via les établis disséminés un peu partout sur Yara. “Cette mentalité où tout est permis s'applique également à la défense, où il vous faudra fouiller et trouver tout ce que vous pouvez pour vous protéger contre vos adversaires”, explique Ubisoft. Et vous, attendez-vous Far Cry 6 avec impatience ? Dites-le-nous dans les commentaires.