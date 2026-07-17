God of War : coup de tonnerre sur la production, l’acteur qui joue Kratos doit être remplacé

La série God of War devrait sortir beaucoup plus tard que prévu, suite à un accident survenu sur le tournage. L'acteur principal Ryan Hurst, qui incarne Kratos à l'écran, a en effet subi une blessure qui l'oblige à se reposer pendant plusieurs mois. La production a décidé de le remplacer et de retourner les épisodes déjà dans la boîte.

god of war série

Tout avait pourtant très bien commencé. En début d'année, Amazon a débuté en grandes pompes la communication autour de sa série God of War, directement adaptée du reboot de la saga sorti en 2018. En janvier, la firme annonce avoir trouvé son acteur principal, Ryan Hurst, qui double Thor dans God of War Ragnarök et qui incarnera donc ici le dieu grec de la guerre. Quelques jours plus tard, la série complète son casting, lançant ainsi le tournage des premiers épisodes.

Mais alors que tout semblait se dérouler pour le mieux, nos confrères de Deadline nous annoncent une très mauvaise nouvelle : la production va devoir repartir de zéro, qui plus est avec un nouvel acteur principal pour remplacer Ryan Hurst. En effet, ce dernier a été victime d'une vilaine blessure lors du tournage de la série. L'acteur s'est déchiré le biceps pendant qu'il réalisait une cascade. Il est désormais placé au repos, et ne pourra pas reprendre ses fonctions dans la série.

Sur le même sujet — God of War Laufey : 20 minutes de gameplay pour le prochain jeu de la série, avec une grosse surprise à l’intérieur

La série God of War doit reprendre son tournage à zéro

La production a immédiatement stoppé le tournage suite à l'accident, mais a dû se rendre à l'évidence. Ryan Hurst ne pourra pas reprendre son rôle avant 2027, ce qui est bien plus tard que ce que peut se permettre le projet. Elle n'a donc pas eu le choix : l'acteur sera remplacé pour le rôle de Kratos. Impossible également de garder les épisodes déjà tournés, car l'acteur qui joue Atreus aura grandi entre-temps. Il faut tout reprendre depuis le début.

On ne sait pas encore qui reprendra le rôle de Kratos, ni quand le tournage reprendra. De fait, impossible de produire quand la série sera disponible sur Amazon Prime Video, bien qu'il semble encore plus évident maintenant qu'il va falloir attendre au moins jusqu'à l'année prochaine. Ryan Hurst, de son côté, pourra se consoler en étant à l'affiche cet été de l'Odyssée de Christopher Nolan.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Samsung explique pourquoi Spider-Man utilise un Galaxy Z Flip 8

Spider-Man troque son smartphone Sony contre un Galaxy Z Flip 8 de Samsung. La marque sud-coréenne le justifie dans une nouvelle publicité vantant les mérites de ses modèles pliables. Qu’un…

Google Contacts : une nouveauté très attendue s’invite enfin dans l’application

C’est dans l’air depuis quelques mois : Google développe une nouvelle fonction inspirée du NameDrop d’Apple afin de faciliter le partage de proximité entre appareils Android. Elle ne sera pas…

Marvel’s Wolverine sur PS5 : Lady Deathstrike massacre Logan dans un nouveau trailer

Une nouvelle vidéo du jeu Marvel’s Wolverine met en scène Logan aux prises avec de nombreuses personnes, dont sa némésis Lady Deathstrike. Et elle n’est pas là pour faire de…

Netflix révèle combien de ses programmes ont déjà eu recours à l’IA générative

Netflix vient de communiquer ses résultats trimestriels, et un chiffre y détonne. La plateforme quantifie pour la première fois l’usage de l’IA générative dans ses productions. Ses films et ses…

GTA Online : Rockstar s’attire les foudres des joueurs pour avoir ajouté… deux arbres dans le jeu

Ce mardi 14 juillet, Rockstar a déployé une nouvelle mise à jour pour GTA Online qui, en apparence, est parfaitement normale et habituelle. Mais c’est sans compter sur une petite…

Galaxy S26 Ultra : bonne nouvelle, Samsung a trouvé la solution au problème de l’écran rouge

Après quelques jours d’investigation, Samsung annonce finalement avoir trouvé d’où vient le bug qui affiche une teinte rouge sur l’écran des Galaxy S26 Ultra. Une mise à jour corrective est…

Cet appel FaceTime qui semble venir de votre banque peut vider votre compte en quelques minutes

Les escrocs ont trouvé une nouvelle porte d’entrée vers les comptes bancaires des utilisateurs d’iPhone. Ils passent par FaceTime, une application au capital de confiance intact. Aucun logiciel malveillant n’entre…

Galaxy S26 : la mise à jour One UI 9 (Android 17) arrive très bientôt

Samsung s’apprête à lancer One UI 9, qui sera disponible directement sur ses nouveaux smartphones pliables. Et les Galaxy S26 ne devraient pas tarder à recevoir une mise à jour…

Galaxy Z Fold 8 et Z Fold 8 Ultra : hausse d’autonomie spectaculaire pour les smartphones pliables de Samsung

Samsung a amélioré la capacité des batteries et l’autonomie sur ses prochains smartphones pliables, les Galaxy Z Fold 8 et Z Fold 8 Ultra. La complexité du design des smartphones…

Mort de OnePlus : votre smartphone sera-t-il mis à jour vers Android 17 ?

OnePlus a officialisé son départ du marché européen. La question du suivi logiciel se pose pour les propriétaires actuels d’un smartphone de la marque. C’est officiel, OnePlus ne va plus…