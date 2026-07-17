God of War : coup de tonnerre sur la production, l’acteur qui joue Kratos doit être remplacé

La série God of War devrait sortir beaucoup plus tard que prévu, suite à un accident survenu sur le tournage. L'acteur principal Ryan Hurst, qui incarne Kratos à l'écran, a en effet subi une blessure qui l'oblige à se reposer pendant plusieurs mois. La production a décidé de le remplacer et de retourner les épisodes déjà dans la boîte.

Tout avait pourtant très bien commencé. En début d'année, Amazon a débuté en grandes pompes la communication autour de sa série God of War, directement adaptée du reboot de la saga sorti en 2018. En janvier, la firme annonce avoir trouvé son acteur principal, Ryan Hurst, qui double Thor dans God of War Ragnarök et qui incarnera donc ici le dieu grec de la guerre. Quelques jours plus tard, la série complète son casting, lançant ainsi le tournage des premiers épisodes.

Mais alors que tout semblait se dérouler pour le mieux, nos confrères de Deadline nous annoncent une très mauvaise nouvelle : la production va devoir repartir de zéro, qui plus est avec un nouvel acteur principal pour remplacer Ryan Hurst. En effet, ce dernier a été victime d'une vilaine blessure lors du tournage de la série. L'acteur s'est déchiré le biceps pendant qu'il réalisait une cascade. Il est désormais placé au repos, et ne pourra pas reprendre ses fonctions dans la série.

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La série God of War doit reprendre son tournage à zéro

La production a immédiatement stoppé le tournage suite à l'accident, mais a dû se rendre à l'évidence. Ryan Hurst ne pourra pas reprendre son rôle avant 2027, ce qui est bien plus tard que ce que peut se permettre le projet. Elle n'a donc pas eu le choix : l'acteur sera remplacé pour le rôle de Kratos. Impossible également de garder les épisodes déjà tournés, car l'acteur qui joue Atreus aura grandi entre-temps. Il faut tout reprendre depuis le début.

On ne sait pas encore qui reprendra le rôle de Kratos, ni quand le tournage reprendra. De fait, impossible de produire quand la série sera disponible sur Amazon Prime Video, bien qu'il semble encore plus évident maintenant qu'il va falloir attendre au moins jusqu'à l'année prochaine. Ryan Hurst, de son côté, pourra se consoler en étant à l'affiche cet été de l'Odyssée de Christopher Nolan.