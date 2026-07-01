Gmail : vous pourrez bientôt parler à votre boîte de réception pour retrouver vos messages

La recherche de messages dans sa boîte mail, c'est bientôt de l'histoire ancienne. Google prépare le déploiement imminent de Gemini Live dans mail, qui permettra aux utilisateurs de discuter directement avec l'IA pour trouver l'information qu'ils cherchent.

L'intégration de Gemini à Gmail ne date pas d'hier. En 2024, Google annonçait en grandes pompes l‘arrivée de nombreuses nouvelles fonctionnalités boostées à l'IA dans son service de messagerie. Depuis, celle-ci n'en finit plus de s'immiscer dans les moindres recoins de votre boîte mail. Quand elle ne rédige pas vos messages à votre place, elle est capable d'organiser toute seule vos futures réunions en analysant vos conversations.

Mais cela ne règle toujours pas le problème des utilisateurs avec une boîte mail pleine à craquer : retrouver dans tout ce fouillis le précieux mail dont ils ont besoin immédiatement. Problème qui devrait bientôt trouver sa solution grâce à, surprise, Gemini. Il y a quelques semaines, Google dévoilait les prochaines possibilités offertes par Gemini Live lors de sa conférence I/O. Il est désormais temps pour les utilisateurs d'en profiter.

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Posez directement votre question à Gemini pour vous y retrouver dans vos mails

Concrètement, Gemini Live permettra aux utilisateurs de poser directement une question, plus ou moins vague, pour déclencher une recherche par IA dans Gmail. Par exemple, plutôt que de dévoir fouiller parmi les nombreux mails de confirmation de commande, vous pouvez demander à Gemini quand est-ce que votre prochain colis est censé arriver, et celui-ci vous fournira une réponse avec le mail correspondant à l'appui.

Gemini Live sera accessible par écrit via un bouton venant se nicher dans la barre de recherche en haut de l'écran, ou directement par commande vocale. Pour l'heure, la fonctionnalité est encore en cours de test mais ne devrait plus tarder à être déployée auprès du grand public. Du moins, auprès des utilisateurs payant un abonnement à la formule Google AI Pro ou Google AI Ultra. Connaissant la firme, il est probable que les utilisateurs sans abonnement finissent un jour par en bénéficier.