Gmail accueille Gemini : voici comment l’IA va booster les recherches et les réponses aux messages

Après avoir annoncé l'intégration de son intelligence artificielle au moteur de recherche, Google dévoile comment Gemini va très prochainement s'inviter dans son outil de messagerie. Gmail profitera très prochainement des avancées en matière en IA, et ça promet de gros changements.

Si Gmail regorge de fonctionnalités et est devenu aujourd'hui un service de messagerie incontournable, voilà qu'il s'enrichit d'un outil qui devrait rapidement devenir indispensable auprès de ses utilisateurs. Gemini, l'intelligence artificielle de Google, s'apprête à envahir l'application de messagerie de Google.

Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, il sera très facilement possible de résumer un email, mais également de poser des questions sur leurs contenus ou même avoir des informations sur le contexte des messages reçus ou envoyés.

Comment l'arrivée de Gemini dans Gmail va tout changer

L'IA de Google s'invitera très prochainement au sein même de l'application Gmail pour smartphone. Pour l'occasion, un bouton Gemini va faire son apparition dans l'application. Principale nouveauté : quand l'utilisateur posera une question à l'IA, le service proposera des réponses que Google appelle ‘Réponse Intelligente Contextuelle”. Autre nouveauté : Gemini sera capable de résumer un email. Encore plus fort, l'IA de Google sera même capable de proposer une réponse au message reçu.

Ces nouvelles fonctionnalités seront officiellement disponibles à partir de juillet 2024. Il est même possible de les bêta-tester dès ce mois-ci. Elles seront réservées dans un premier temps aux utilisateurs de Google Workspace et de Google One AI Premium, et ne seront accessibles que depuis l'application pour smartphone. Mais Gemini pour Gmail sera par la suite disponible depuis la version Web de l'outil de messagerie.

Enfin, notez que Google ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Gemini sera également bientôt intégré à d'autres applications comme Calendar, Tasks, Docs, Drive et Keep. Vous pourrez par exemple prendre en photo une liste d'événements et demander à l'IA de les ajouter à votre agenda. Ou ajouter les ingrédients d'une recette à Google Keep, de manière à ne pas les oublier la prochaine fois que vous faites vos courses. Et cerise sur le gâteau : toutes ces applications, ou du moins les requêtes et les réponses apportées par Gemini, pourront interagir entre elles. De quoi rendre l'IA de Google totalement incontournable, quel que soit le service utilisé.

