L’IA Gemini va (presque) rédiger vos réponses sur Gmail, voici comment ça marche

Google continue de faire évoluer ses services en intégrant des fonctionnalités toujours plus performantes. Gmail, l'une des applications phares, bénéficie d’une nouvelle mise à jour. Cette nouveauté promet de rendre la gestion des emails plus intuitive et rapide pour les utilisateurs.

Depuis le début de l’année, Google met en avant Gemini, son intelligence artificielle. Elle s’est rapidement imposée dans l'écosystème de l'entreprise, s'intégrant dans divers produits et services. Par exemple, les derniers smartphones Pixel 9 utilisent cette IA pour améliorer les interactions grâce à des fonctions comme “entourer pour chercher”. Cette fonctionnalité permet de lancer une recherche simplement en entourant une partie de l'écran avec son doigt.

Aujourd’hui, Gemini évolue dans Gmail. L’IA vient renforcer sa fonction Smart Reply – Réponse Intelligente -, déjà introduite lors d'une précédente mise à jour. À l’époque, elle permettait de répondre rapidement à un email grâce à des suggestions préconstruites basées sur le contenu de l’email. Cependant, cette fonctionnalité était limitée à des réponses brèves, souvent insuffisantes pour répondre à des situations plus complexes.

Gemini propose des réponses plus intelligentes et personnalisée dans Gmail

La mise à jour annoncée le 26 septembre 2024 introduit donc une version améliorée des réponses intelligentes dans Gmail. Désormais, Gemini prend en compte l’ensemble du fil de discussion pour proposer des messages plus complets et adaptés. Les utilisateurs verront plusieurs suggestions apparaître en bas de leur écran après avoir initié une réponse. Chacune d’entre elles sera basée non seulement sur le dernier email reçu, mais aussi sur le contexte global de la conversation. En survolant chaque proposition, il sera possible de voir un aperçu de la réponse complète avant de l’envoyer ou de la modifier.

Cette fonctionnalité apporte un gain de temps important, en particulier pour les utilisateurs qui gèrent de nombreux emails. Grâce à Gemini, il devient plus facile de répondre avec précision sans avoir à rédiger manuellement un long message. La mise à jour est en cours de déploiement pour les abonnés Google Workspace avec des options comme Gemini Business, Enterprise, Education et Google One AI Premium. Le déploiement est progressif, et peut prendre jusqu’à 15 jours pour être visible sur l’ensemble des comptes. Pour l’activer, il suffit de s’assurer que l’option “Fonctionnalités intelligentes et personnalisation” est bien activée dans les paramètres de Gmail.