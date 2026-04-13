Gmail : le chiffrement de bout-en-bout arrive sur Android et iOS, mais…

Google annonce l'arrivée d'une fonctionnalité essentielle pour la sécurité des utilisateurs de Gmail sur smartphones, qu'ils soient sous Android et iOS. Sauf que beaucoup ne la verront pas. Pourquoi ?

Que ce soit à titre personnel ou dans le cadre du travail, il y a de fortes chances que vous fassiez partie des milliards d'utilisateurs de Gmail à travers le monde. Vous devez alors savoir que selon les supports, la messagerie de Google ne propose pas les mêmes fonctionnalités. Par exemple, le chiffrement des mails de bout-en-bout même pour les e-mails envoyés vers d’autres services existe depuis fin 2025 sur ordinateur seulement.

Bonne nouvelle : après quelques mois d'exclusivité, ce que l'on appelle aussi l'E2EE (end-to-end encryption) arrive aussi dans l'application Gmail sur smartphone. Et ce que qu'il tourne sous Android ou iOS. La suite logique de l'annonce faite l'an dernier en somme. Il y a cependant une petite subtilité qui va faire froncer les sourcils de beaucoup de monde.

Gmail active le chiffrement de bout-en-bout sur smartphone, à une condition

“Les utilisateurs peuvent rédiger et lire ces messages E2EE directement depuis l'application Gmail sur Android et iOS. Il n'est pas nécessaire de télécharger des applications supplémentaires ni d'utiliser des portails de messagerie. Les utilisateurs disposant d'une licence Gmail E2EE peuvent envoyer un message chiffré à n'importe quel destinataire, quelle que soit l'adresse e-mail de ce dernier“, explique Google sur son blog. Plus besoin d'échanger des clés non plus. Les échanges sont simplifiés sans sacrifier la sécurité.

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Sur le papier, c'est une avancée majeure. Mais là où le bât blesse, c'est que cette fonctionnalité est réservée aux abonnés à la formule Google Workspace Enterprise Plus dotés de l'option Assured Controls ou Assured Controls Plus. Autant dire qu'elle est loin de concerner la majorité des utilisateurs de Gmail. La firme de Mountain View ne dit pas si elle envisage de déployer ce chiffrement de bout-en-bout sur smartphone à d'autres types de comptes. Il est toujours permis d'espérer cela dit.