PS5 : God of War tournera en 60 FPS sur la console… mais pas en 4K

La PS5 arrive bientôt et elle pourra faire tourner la quasi-totalité de la ludothèque de la PS4. Parmi les jeux compatibles se trouve God of War. Santa Monica Studios promet aujourd’hui que le titre tournera bien à 60 FPS sur la console, mais pas en 4K. Du moins, pas en même temps.

La PS5 arrive dans moins d’un mois ! La nouvelle console de Sony misera, en plus des nouveaux jeux, sur la rétrocompatibilité des titres PS4. Ces derniers verront même leurs performances améliorées par la machine. Ce sera le cas de God of War, qui tournera en 60 FPS selon le développeur Santa Monica Studios.

God of War, c’est le titre phare de la PS4, celui qui symbolise cette génération de console pour Sony. Il tournait en 1080p à 30 FPS sur la PS4 « normale » et peinait à atteindre les 50 FPS sur la PS4 Pro (30 FPS en 4K). Sur PS5, le jeu atteindra donc les 60 FPS dans son mode « performance », c’est-à-dire en 1080p. En revanche, ce ne sera pas le cas pour le mode 4K. Il faudra donc faire un choix entre le framerate et la résolution, comme c’était déjà le cas sur PS4 Pro. Nous aurions aimé pouvoir y jouer en 4K à 60 FPS, mais la chose ne semble pas être au programme.

A noter que certains jeux natifs de la PS5 proposeront également un choix entre graphisme et performances, ce sera le cas de Spider-Man Miles Morales, qui tournera à 60 FPS sans ray-tracing et à 30 FPS avec.

Les transferts de sauvegarde sont aussi au programme

Santa Monica Studios précise qu’il sera possible de transférer ses sauvegardes pour reprendre sa partie débutée sur la console précédente. Il sera aussi possible de le faire pour God of War 3 Remastered, qui lui n’aura pas le droit à des améliorations graphiques. God of War est certes sortie en 2018, mais il représente encore un emblème pour Sony. Il sera par exemple inclus dans l’offre PS Plus Collection, qui donne accès aux plus gros jeux de la PS4 sur PS5 grâce à un abonnement.

En parallèle, Santa Monica Studios travaille actuellement sur un nouveau volet God of War, sous titré Ragnarok. Pour le moment, nous n’avons aucune information sur ce jeu, que ce soit au niveau du gameplay, de l’histoire ou même des performances graphiques. Un simple teaser a été dévoilé, rien de plus.