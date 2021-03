Après Final Fantasy 7 Remake, la version Intergrade améliore les graphismes à tous les étages pour tirer au mieux parti des capacités de la PlayStation 5. L'équipe de développeurs du jeu vient de mettre en ligne une vidéo officielle qui donne le tout premier aperçu des changements par rapport à l'ancienne version.

Vous avez la PS5 et jouez à Final Fantasy 7 Remake ? On a une bonne nouvelle, si vous n'étiez pas déjà au courant : une mise à jour graphique spéciale PS5 ainsi qu'un nouveau DLC baptisé Intergrade devraient débarquer le 10 juin 2021. Jusqu'ici on en savait pas beaucoup plus. Mais l'équipe de développeurs de FF7 vient de mettre en ligne une nouvelle vidéo officielle dans laquelle on découvre pour la première fois les changements graphiques de la version PS4 à la version PS5.

Le premier sentiment qui se dégage de la vidéo, c'est que les changements ne sauteront pas toujours aux yeux, mais l'expérience générale devrait s'en trouver significativement rafraichie, au point que revenir sur l'ancienne version sera vraisemblablement une expérience assez désagréable. Tirant partie des caractéristiques techniques très poussées de la PS5, la nouvelle version de FF7 rend beaucoup plus de polygones simultanément, sans prendre trop de raccourcis visuels comme c'était le cas sur PS4.

Final Fantasy 7 Intergrade : cette vidéo montre à quel point la mise à jour PS5 améliore le rendu

C'est en particulier évident avec les textures et graphismes en arrière-plan. Tout est désormais plus réaliste et détaillé – fini le flou Gaussien pour épargner un peu de puissance de calcul. Le rang dynamique, également, semble adopter nativement le HDR pour des détails discernables des zones les plus sombres aux plus lumineuses d'une même scène. Les personnages sont également plus expressifs et réalistes. Evidemment, la nouvelle version tire également partie du Ray Tracing pour là encore pousser plus loin le réalisme.

Des effets plus demandants ont été également intégrés, comme des effets de brume plus vrais que nature. L'équipe de développeurs a également intégré diverses optimisations optionnelles. C'est notamment le cas d'un mode 4K spécial qui donne la priorité à la computation graphique. Les temps de chargement tirent partie du SSD ultra-rapide de la console pour se contenir dans un laps de quelques secondes.

Pour le reste, le nouveau DLC est centré autour du personnage de Yuffie. Il s'agit d'une shinobi dont la mission est d'“infiltrer la Shinra pour subtiliser une matéria puissante et restaurer la gloire de sa patrie”.