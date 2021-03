Sony officialise la fermeture des PS Store de la PS3, Vita et PSP à partir du 2 juillet 2021

C'est officiel, les magasins des PS3, PS Vita et PSP sont sur le point de fermer leurs portes. Dans un communiqué, Sony indique vouloir se concentrer sur ses consoles plus récentes pour offrir un meilleur service à ses utilisateurs. Les joueurs pourront télécharger les jeux déjà achetés et récupérer l'argent resté dans leur portefeuille.

Depuis sa sortie en 2006, la PS3 n'est jamais parvenue à dépasser sa grande sœur en termes de ventes, mais est quand même devenue numéro de sa génération avec 87 millions d'unités distribuées. La PSP, lancée en 2004, n'a pas connu le même succès, mais a marqué l'entrée de Sony sur le marché des consoles portables. Même constat pour la PS Vita, digne successeur de cette dernière. Ces consoles ont toutes aidé à forger la réputation de la firme coréenne.

Aujourd'hui, celle-ci annonce la fermeture définitive de leurs stores respectifs. La rumeur sur une fermeture à l'été 2021 circule depuis la semaine dernière. Sony confirme les dires et ajoute une date butoir. Les magasins de la PS3 et PSP fermeront le 2 juillet, tandis que celui de la PS Vita ne sera plus accessible à partir du 27 août. À compter de ces dates, il ne sera plus possible d'acheter de nouveaux jeux, des DLC et du contenu média sur ces consoles. Les joueurs ne pourront plus réapprovisionner leur portefeuille.

Sony met fin au PS Store de ses anciennes consoles

“Après mûre réflexion, nous avons décidé ces changements pour concentrer nos efforts, concernant le PlayStation Store, sur la PlayStation 4 et la PlayStation 5, ce qui nous permettra d'améliorer encore davantage la qualité de l'expérience client”, déclare Sony dans un communiqué. “Nous tenons à vous remercier pour votre fidélité sur ces plateformes durant toutes ces années.”

Après la fin de la section Communautés du PS4 et l'arrêt de la production de la console au Japon, le constructeur continue donc sa campagne de balayage des services “datés”. Comme indiqué dans le communiqué, l'objectif est avant tout de laisser le champ libre à la PS5, tout en maintenant à flots une PS4 sur le déclin. La firme coréenne reste tout de même consciente que certains joueurs ne se sont pas encore séparés de leur vieille console et détaille la fonctionnement des stores à partir de cet été.

Quel avenir pour les magasins PS3, PS Vita et PSP ?

Comme précisé plus haut, la fermeture des magasins signifie la fin des achats de jeux et des achats in-game. Si vous possédez déjà du contenu acheté sur les différents stores, vous pourrez toujours les télécharger à partir de la plateforme, qu'il s'agisse de jeux ou de vidéos. Pour cela, il suffit de passer par la section Liste de téléchargement. Le contenu vidéo, lui, pourra être visionné en streaming sur l'application Mes Vidéos ou sur PlayStation Vidéo.

Sony précise également que les jeux offerts dans le cadre d'un abonnement à PlayStation Plus seront toujours accessibles le temps de la souscription. Une fois celle-ci terminée, il faudra renouveler l'abonnement pour y jouer. En ce qui concerne les packs cross-buy PS3/PS Vita, il sera nécessaire de télécharger les deux versions du jeu concerné avant la fermeture du store si ce n'est pas encore le cas pour pouvoir y jouer sur les deux consoles.

S'il vous reste de l'argent sur votre porte-monnaie virtuel, vous aurez toujours la possibilité de le dépenser sur les stores PS4 et PS5. En revanche, il ne sera plus utilisable sur les stores PS3, Vita et PSP après leur fermeture. Seuls les codes promotionnels liés au PlayStation Plus seront encore valides. Enfin, le service de messagerie de la PS Vita ne fonctionnera plus à partir 28 juin 2021. Sony précise que cette date peut varier selon la région, et que les messages resteront accessibles après l'arrêt du service.

