Days Gone : l’exclu PS4 va sortir sur PC et d’autres jeux Sony suivront

Days Gone, sorti en 2019 sur PS4, va avoir le droit à une adaptation sur PC. Après Horizon Zero Dawn, c’est le deuxième jeu des studios de Sony à bénéficier d’un tel portage. Jim Ryan, le président de Sony Interactive Entertainment, promet que d’autres titres prendront le même chemin à l’avenir.

Days Gone sera bien porté sur PC. Jim Ryan, président de Sony Interactive Entertainment (SIE) l’a confié dans une interview accordée à GQ. Il a également précisé que le titre de Bend Studio ne serait pas un cas isolé, puisque d’autres exclusivités PS4 sortiront prochainement sur ordinateur. Une manière d’amortir le coup de développement des jeux, de plus en plus élevés, mais aussi de redonner une seconde vie à des titres un peu anciens.

Days Gone est sorti en 2019 sur PS4. Le joueur y incarne Deacon, un biker qui parcourt les routes de l’Oregon après une apocalypse zombie. Le titre se montre très classique, proposant un monde ouvert, des combats à l’arme à feu, des phases d’infiltration ou encore des séquences à moto, et n’a vraiment pas été la claque espérée. Mais il reste une aventure maîtrisée et agréable que les joueurs PC pourront découvrir d’ici le printemps, promet Jim Ryan.

Horizon Zero Dawn fut la première exclue PS4 à arriver sur PC et est disponible sur Steam. Days Gone sera lui aussi jouable via la plateforme de Valve et il dispose même déjà de sa fiche produit. On peut ainsi le précommander et voir les configurations requises. Il vous faudra un PC récent pour en profiter dans les meilleures conditions à 60 images par seconde. Rappelons que le titre jouit aussi d’une compatibilité avec la PS5 qui lui permet de profiter de ce framerate en 4K.

D’autres jeux Sony suivront

Jim Ryan indique également que Days Gone ne sera que le premier jeu d’une longue liste de titres PS4 à être adaptés sur PC, mais il se garde bien de donner plus de détails. La spéculation est donc de mise. La PS4 a accueilli bon nombre de hits qui seraient idéals pour une adaptation PC. On pense notamment à Uncharted 4, God of War, The Last of Us, Ghost of Tsushima ou encore Bloodborne. Les paris sont donc ouverts. Et vous, quel jeu aimeriez-vous voir adapté sur PC ?