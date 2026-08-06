Gemini pourrait bientôt vous aider à réparer votre smartphone Google Pixel

Google teste en ce moment une fonctionnalité permettant à Gemini de vous proposer des solutions en cas de problèmes avec votre Pixel. Un véritable spécialiste de la réparation de mobiles directement sur Android.

L’IA Gemini de Google est capable de faire beaucoup de choses. Par exemple vous mettre en scène dans une vidéo entièrement fictive. Impressionnant, mais pas forcément utile tous les jours. En revanche, un assistant capable de trouver ce qui cloche avec votre smartphone Pixel et de proposer des solutions, ça parle à beaucoup plus de monde. Voilà ce que la firme de Mountain View est en train de tester.

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Une fonction expérimentale de l’application Gemini appelée “Device Help” (qui pourrait être traduit par “Aide sur l’appareil”) a ainsi fait son apparition. Le principe est simple : vous écrivez ce qui ne va pas en langage naturel et l’IA se charge d’examiner les causes possibles avant de vous dire quoi faire pour y remédier. Il ne s’agit pas de conseils génériques, mais bien de conseils basés sur l’analyse de votre appareil.

L’IA Gemini vous conseillera en cas de souci avec votre smartphone Pixel

Prenons l’exemple ci-dessous. La remarque initiale est “Mon écran est trop jaune“. Gemini vérifie alors les différents paramètres du Pixel et, ici, voit que l’option “Éclairage nocturne” est activée. L’IA propose alors de la désactiver directement depuis l’interface avec un bouton dédié. Une autre possibilité est également évoquée (l’ajustement du profil de couleurs). L’assistant demande enfin de confirmer ou non la résolution du souci afin de poursuivre la recherche de solutions le cas échant.

On peut également imaginer d’autres usages, comme trouver un paramètre dont on ne connait pas le nom exact, ce qui empêche de se servir de la barre de recherche intégrée à Android. La fonctionnalité a été repérée sur un Pixel 9 sous Android 17. À ce stade, il est trop tôt pour affirmer si des modèles plus anciens en bénéficieront. Il est cependant certain que les Pixel 10 et 11 auront droit à Device Help, sans que l’on puisse dire quand exactement.

Source : Android Authority