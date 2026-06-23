Chrome facilite l’accès à Gemini, surligner du texte suffit pour invoquer l’IA

Google teste une nouveauté dans Chrome : une barre flottante “Demander à Gemini” qui apparaît quand vous surlignez le texte d'une page Web. Voyons comment c'est censé fonctionner exactement.

Si vous espériez que Google se calme avec l'intégration de Gemini dans à peu près tous les recoins de ses services, vous allez être déçu. La politique de l'entreprise semble être de proposer l'accès à son IA sans que vous ayez besoin de passer par l'application dédiée. C'est de plus en plus vrai sur Android, et bientôt sur le navigateur Chrome version bureau. Fin janvier 2026, Gemini faisait le plein de nouveautés sur Chrome, imposant sa présence avec force.

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Et pas question de s'arrêter en si bon chemin puisque les développeurs de chez Google testent en ce moment une fonctionnalité qui, là aussi, va ajouter une touche de Gemini où on ne l'attend pas forcément. En l’occurrence quand vous surlignez du texte présent sur une page Web. Certains trouveront l'option utile, mais si vous faites partie de ceux qui soupirent déjà, il y a une bonne nouvelle. On vous explique.

Une barre flottante “Demander à Gemini” arrive dans Chrome

Comme vous pouvez le voir sur les captures d'écran ci-dessous, le but est de faire apparaître une barre flottante “Demander à Gemini” quand un texte est surligné depuis Chrome. Cliquer sur le bouton ouvre l'IA dans le panneau latéral dédié et copie automatiquement le texte sélectionné en amont. Gemini vous propose alors des requêtes en lien avec le passage. Vous pouvez aussi entrer les vôtres directement dans la zone de texte. Si vous avez souvent recours à l'IA de Google pendant que vous surfez sur Internet, le gain de temps est appréciable.

@Adamya_s @SalvaCash Yup, I spotted this new text selection widget (that's its name; Chromium developers call it a "widget") several months ago and have been showing how it evolves ever since; this is the original source:https://t.co/438mABYpJK You're welcome!!! — Leopeva64 (@Leopeva64) June 22, 2026

En revanche, si vous ne voulez voir cette barre chaque fois que vous mettez du texte en surbrillance sur une page Web, une option “Cacher pour ce site” est disponible. À ce stade, il n'y a pas de quoi désactiver la barre sur l'ensemble des sites en une seule fois. La fonctionnalité étant encore en développement, il est possible que Google ajoute ce genre de possibilités avant un déploiement aux utilisateurs.