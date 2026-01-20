Google supprime cette restriction super pénible de l’extension Agenda de Gemini (ce n’est pas trop tôt)

Google avait ajouté une extension Agenda à Gemini pour renforcer l’intégration de l’IA dans son écosystème, mais une restriction pour le moins pénible entachait l’expérience des utilisateurs jusque-là habitués à davantage de capacités avec Google Assistant. La firme a enfin écouté les critiques – mais tout n’est pas encore parfait.

Depuis son lancement, Gemini s’immisce partout : il s'est invité dans les applications de la firme de Mountain View, s’infiltre progressivement dans les maisons connectées, sur Google TV et Android Auto et alimentera même le nouveau Siri d’Apple. Naturellement, Gemini a reçu une extension pour Google Agenda, afin de renforcer son intégration à l’écosystème du géant de la tech.

Toutefois, celle-ci est longtemps restée limitée par rapport aux capacités auxquelles les utilisateurs de l’Assistant avaient été habitués. Pendant près de deux ans, la firme de Mountain View est restée sourde aux critiques des utilisateurs, mais il semble qu’elle se soit finalement décidée à les écouter – bien que toutes les restrictions n’aient pas encore été levées.

Gemini prend enfin en charge plusieurs calendriers de l’Agenda

Le passage de Google Assistant à Gemini a fait disparaître la prise en charge de plusieurs calendriers : il était donc impossible pour les utilisateurs de créer de nouveaux événements ou de consulter ceux inscrits dans des calendriers secondaires – utilisés pour le travail ou la vie de famille, par exemple. Google est revenu sur cette limitation : en janvier, la page d’assistance dédiée a été modifiée. Il y est désormais précisé : « Vous pouvez également demander à Gemini de créer et de gérer des événements dans vos agendas secondaires et partagés dans Google Agenda. »

Concrètement, cela signifie que les utilisateurs peuvent donc accéder à l’ensemble de leurs plannings. Une restriction demeure toutefois, comme le souligne Android Authority : ils doivent provenir d’un seul et même compte Google. Pour accéder au calendrier d’un autre compte, il faut partager ce planning avec votre compte principal. Pour ajouter un événement à un calendrier spécifique, il vous suffit de préciser son nom. Par exemple : « Gemini, ajoute un déjeuner demain à 12 h 30 dans mon calendrier Travail. » Cela fonctionne sur mobile et sur le web ; en ce qui concerne les enceintes connectées, cela dépend des utilisateurs.

Autre modification repérée : « Gemini crée les événements dans votre agenda par défaut, sauf si vous en spécifiez un autre. » Cette option est utile si vous consignez souvent des événements dans un calendrier autre que celui principal de votre compte Google – cela vous évitera de répéter constamment le nom du planning en question. Pour y accéder, ouvrez l’application Google Home ou Google sur mobile, appuyez sur votre photo de profil et suivez Paramètres > Google Assistant > Calendrier, puis appuyez sur le crayon situé sous Calendrier par défaut pour créer des événements. Vous pourrez toujours ajouter des événements au calendrier principal, mais il faudra préciser à l’IA : « Ajoute tel événement à mon calendrier personnel. »

La prochaine étape sera-t-elle la prise en compte native des calendriers issus de différents comptes Google ?