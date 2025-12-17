Gemini devient encore plus intelligent : oubliez les boutons dédiés, l’IA analyse désormais seule votre écran

Oubliez le bouton « Ask about screen » de Gemini : l’IA de Google gagne une nouvelle option bien pratique qui la rend encore plus intelligente. Elle saisit désormais automatiquement le contexte nécessaire pour analyser votre écran.

Depuis la sortie de Gemini, Google ne cesse d’améliorer son IA maison pour décupler ses capacités et la rendre toujours plus pratique. L’assistant IA de la firme de Mountain View a ainsi gagné des oreilles, une voix et même des yeux pour analyser ce qui s’affiche sur votre écran.

Gemini est donc une IA multimodale, capable de gérer différents types de pièces jointes : vous pouvez lui demander de retoucher une image, lui poser une question sur une vidéo, sur un élément visuel ou même sur une capture d’écran. Pour faciliter ce type d’échange, le géant de la tech a ajouté à Gemini un bouton dédié, baptisé « Ask about screen ». Mais Google souhaite aller encore plus loin dans la praticité.

Lire aussi – Google Home : voici comment activer Gemini sur vos appareils avant son déploiement officiel

Gemini devient encore plus intelligent : plus besoin de bouton, l’IA analyse automatiquement le contexte

Le bouton « Ask about screen » est certes pratique puisqu’il oriente Gemini. Mais ce qui serait encore plus pratique, ce serait que l’IA comprenne d’elle-même qu’il lui faut analyser ce qui s’affiche sur votre écran, sans aucune interaction manuelle de votre part. En un mot, il faudrait que Gemini devienne encore plus intelligent.

C’est désormais le cas. Selon nos confrères d’Android Authority, Google a intégré une nouvelle option, nommée « Screen Context ». Dès que l’option sera disponible sur votre appareil, un message d’introduction apparaîtra pour vous informer que « désormais, Gemini analyse votre écran si nécessaire » et vous expliquer comment cela fonctionne.

Concrètement, cette option vous permet d’interroger Gemini sur ce qui s’affiche sur votre écran sans avoir à appuyer sur un bouton spécifique : il suffit de dire ou d’écrire quelque chose qui signifie en substance « Explique-moi ceci » et, de lui-même, Gemini se charge automatiquement de capturer les images nécessaires à son analyse, ainsi que les informations de l’application.

Selon nos confrères, cette option – qu’ils avaient déjà repérée lorsqu’elle n’était encore qu’en développement en septembre – est actuellement en cours de déploiement. Si jamais cette option vous déplaît pour des préoccupations liées à la confidentialité, Google vous laisse la possibilité de « désactiver cette option dans les Paramètres à tout moment ».