ChatGPT n’a plus la cote : Gemini, Copilot et Claude en profitent

Les chiffres ne sont pas bons pour ChatGPT. L'IA d'OpenAI a de moins en moins d'utilisateurs alors que la concurrence gagne du terrain. Gemini titre son épingle du jeu avec une hausse constante.

ChatGPT
Crédits : Adobe Stock

ChatGPT est aux robots IA conversationnels ce que Chrome est aux navigateurx Internet : le leader de son marché. Selon les chiffres de Statcounter datés d'avril 2026, le chatbot d'OpenAI en possède 76,85 % des parts. Loin derrière, mais en deuxième position tout de même, Gemini de Google est à 9 %. Dit comme ça, tout semble aller pour le mieux du côté du groupe de Sam Altman. Alors pourquoi parle-t-on de chute ?

Aodhan Cullen, PDG de Statcounter, répond : “Le marché des chatbots basés sur l'IA entre dans une nouvelle phase. La part de marché de ChatGPT a désormais baissé pendant trois mois consécutifs pour atteindre un niveau historiquement bas. Il y a un an, elle s'élevait à plus de 84 %. Aujourd'hui, elle est inférieure à 77 %. Les concurrents gagnent globalement du terrain“.

Les internautes utilisent de moins en moins ChatGPT au profit de la concurrence

Parmi les autres IA similaires, c'est Gemini qui s'en tire le mieux. “La croissance de Gemini est le point le plus marquant de ces données au cours de l'année écoulée. La stratégie de Google consistant à intégrer Gemini dans Search, Android, Workspace et Chrome porte clairement ses fruits. La question est désormais de savoir s'il parviendra à franchir la barre des 10 %“, résume Cullen. En avril 2025, Gemini n'était qu'à 2,30 % environ. Nous sommes donc face une hausse de presque 300 % en un an.

Lire aussi – “Votre assistant personnel disponible 24h/24 et 7j/7” : l’agent IA Gemini de Google arrive

L'abandon progressif de ChatGPT s'explique. Le principal responsable étant QuitGPT, le mouvement lancé au moment où OpenAI a signé un accord controversé avec des organismes américains. Loin d'être un effet de mode, le boycott a eu un impact réel et continu sur l'utilisation du chatbot. À part Claude qui enregistre une légère baisse en avril, Perplexity et Copilot profitent aussi de ce désamour pour grappiller quelques parts. Mais avec respectivement 7,73 et 3,76 % au compteur, ils sont encore loin de prétendre détrôner le champion.

Source : Statcounter


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