Gemini est capable de nouvelles prouesses en génération d’image sur Android

Gemini devient plus performant pour générer des images. Voici toutes les nouveautés annoncés par Google pour son assistant IA.

Google déploie une mise à jour pour l'application Gemini sur Android. Celle-ci vient sensiblement améliorer les performances de l'assistant IA en matière de génération d'image. “Nous avons amélioré la façon dont Gemini suit vos instructions, vous permettant ainsi d'obtenir plus facilement les résultats escomptés”, explique la firme.

Cette nouvelle version de Gemini permet d'importer plusieurs images pour combiner des concepts, emprunter des éléments créatifs ou fusionner des scènes afin de créer un résultat unique, ajoute Google. Vous pouvez par exemple rassembler plusieurs personnes de différentes photos en une image, changer l'arrière-plan par un autre, ou créer une photo sur laquelle vous posez avec votre animal de compagnie à partir de deux clichés.

La génération d'image passe un cap avec Gemini

Si l'utilisateur soumet à Gemini son propre selfie, l'assistant va aussi mieux prendre en compte les détails de son look pour obtenir des images plus cohérentes avec le matériau de base. Vous pouvez ensuite lui demander à peu près n'importe quoi via une invite pour ajouter votre touche personnelle à la création ainsi générée.

Une des grandes nouveautés est la possibilité de changer de costume et de lieu. Soumettez à Gemini une photo dans laquelle vous apparaissez et demandez-lui de vous transformer en footballeur, en barman ou en chanteur. Il s'occupera de modifier vos vêtements et l'endroit où vous vous trouvez

Gemini prend aussi en charge le montage multi-tours, qui permet de continuer à retoucher les images générées via de nouveaux prompts. “Prenez une pièce vide, peignez les murs, puis ajoutez une bibliothèque, des meubles ou une table basse. Gemini vous accompagne tout au long du processus pour modifier des parties spécifiques d'une image tout en préservant le reste”, précise Google.

Enfin, l'assistant IA devient capable de mélanger des motifs en appliquant le style d'une image à un objet d'une autre. Vous pouvez ainsi créer une robe en vous basant sur les ailes d'un papillon, ou des bottes de pluie dont le design reprend l'esthétique de pétales de fleurs.