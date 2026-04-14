AliExpress lance ses offres de printemps : jusqu’à -60 % sur les meilleurs produits tech

C'est parti pour les offres de printemps chez AliExpress, avec une avalanche de promos sur la tech. Smartphones, tablettes, objets connectés, informatique… Voici les meilleures affaires à saisir avant la fin de l'opération.

Comme à chacun de ses grands rendez-vous promotionnels, AliExpress déploie une série de codes promos valables pendant quelques jours sur des milliers de produits. Le géant du e-commerce lance ainsi ses offres de printemps avec des réductions attractives sur l’ensemble de son site.

Ces coupons sont valables du 13 au 19 avril 2026 à 23h59 et sont cumulables avec les réductions déjà en cours sur AliExpress. Les stocks étant limités sur chaque palier, mieux vaut ne pas tarder si une offre vous intéresse, au risque de la voir disparaître rapidement.

La grille des codes promo disponibles

7 € de remise dès 50 € d'achat : PHDFR07

15 € de remise dès 109 € d'achat : PHDFR15

20 € de remise dès 159 € d'achat : PHDFR20

30 € de remise dès 219 € d'achat : PHDFR30

45 € de remise dès 319 € d'achat : PHDFR45

60 € de remise dès 429 € d'achat : PHDFR60

Tous les produits de notre sélection sont expédiés depuis la France ou l'Union européenne, sans frais de douane. La livraison est généralement assurée sous 1 à 5 jours ouvrés, avec des délais pouvant légèrement s’allonger en cas de forte demande ou de restock. AliExpress propose également le paiement en 4 fois sans frais via PayPal sur de nombreux produits éligibles.

Les meilleures offres sur les smartphones

De nombreux smartphones sont en promotion lors de cette campagne. Redmi, Poco, ou encore OnePlus font partie des marques phares faisant l’objet de remises exceptionnelles.

OnePlus 15 à 670 € Au lieu de 979 € avec le code PHDFR60 670€ Voir POCO F8 Pro 5G à 346 € Au lieu de 649 € avec le code PHDFR45 346€ Voir Redmi Note 15 Pro+ 5G à 290 € Au lieu de 499 € avec le code PHDFR30 290€ Voir POCO F7 5G à 227 € Au lieu de 453 € avec le code PHDFR30 227€ Voir Redmi Note 15 Pro 5G à 224 € Au lieu de 403 € avec le code PHDFR30 224€ Voir

Le OnePlus 15 se démarque par son rapport qualité-prix percutant. Proposé sous la barre des 700 €, ce smartphone haut de gamme est équipé d’un Snapdragon 8 Elite Gen 5, d’une batterie de 7 300 mAh et d’une charge ultra rapide. Pour les budgets plus serrés, le POCO X7 Pro et le Redmi Note 15 Pro restent des références populaires sur le segment du milieu de gamme, et ils sont à moins de 260 euros en ce moment.

Le top des deals sur les tablettes

Les tablettes n’échappent pas aux réductions des offres de printemps sur AliExpress. Les modèles Redmi et Poco sont connus pour leurs prix accessibles. Deux modèles phares sont proposés à moins de 200 €. Et si vous recherchez une tablette plus aboutie, la Xiaomi Pad 7 coûte quelques dizaines d’euros de plus.

Xiaomi Pad 7 à 226 € Au lieu de 399 € avec le code PHDFR20 226€ Voir Redmi Pad 2 Pro à 173 € Au lieu de 349 € avec le code PHDFR20 173€ Voir POCO Pad M1 à 160 € Au lieu de 329 € avec le code PHDFR20 160€ Voir

Si vous disposez d’un budget de moins de 250 €, la Xiaomi Pad 7 est l’une des références du milieu de gamme premium, avec son écran 3,2K à 144 Hz, son processeur Snapdragon 7+ Gen 3 et sa batterie de 8 850 mAh.

La Redmi Pad 2 Pro est une version moins aboutie mais tout aussi convaincante pour un prix nettement plus accessible. Comptez 162 € au lieu de 299 €.

Les objets connectés

Dans cette catégorie, AliExpress met les bouchées doubles sur les produits DJI et Garmin. Plusieurs générations des montres Forerunner sont à des prix très intéressants. Les drones et caméras DJI ne sont pas en reste.

DJI Mini 5 Pro à 624 € Au lieu de 799 € avec le code PHDFR60 624€ Voir DJI Osmo Pocket 3 à 329 € Au lieu de 519 € avec le code PHDFR45 329€ Voir Garmin Forerunner 265 à 245 € Au lieu de 419 € avec le code PHDFR30 245€ Voir DJI Neo 2 à 209 € Au lieu de 239 € avec le code PHDFR20 209€ Voir

Le DJI Mini 5 Pro est la grande star de cette sélection. Ce drone léger de moins de 250 grammes embarque un capteur 1 pouce et une détection d'obstacles à 360 degrés. Pour les sportifs, la montre connectée Garmin Forerunner 255 et la 265 sont des valeurs sûres avec leurs fonctions multisports, leur GPS multibandes et leur grosse autonomie.

Informatique

AliExpress propose aussi des remises intéressantes sur les processeurs, y compris sur le modèle le plus apprécié des joueurs : le Ryzen 7 9800X3D qui voit son prix chuter à un niveau appréciable.

Ryzen 7 9800XD à 358 € Au lieu de 529 € avec le codePHDFR45 358€ Voir Ryzen 7 9700X à 206 € Au lieu de 416 € avec le codePHDFR20 206€ Voir

Plus abordable, le Ryzen 7 9700X vise les profils polyvalents et s’adresse à ceux qui cherchent un bon équilibre entre productivité et jeu.

Les offres de printemps chez AliExpress prendront fin le dimanche 19 avril 2026, mais les meilleurs coupons partent souvent bien avant. Il vaut donc mieux ne pas attendre le dernier jour pour valider votre panier.