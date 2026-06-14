ChatGPT consomme plus d’eau que vous ne l’imaginez, les chiffres sont inquiétants

L’intelligence artificielle ne consomme pas que de l’énergie. En effet, une IA telle que ChatGPT consomme de l’eau. Beaucoup d’eau. Une nouvelle enquête révèle d’ailleurs une consommation inquiétante du précieux liquide.

ChatGPT mauvaise adresse URL
Crédits : 123RF

Toutes les bonnes choses ont un prix. Et l’intelligence artificielle, ChatGPT en tête, ne fait pas exception à la règle. En effet, l’IA consomme d’importantes quantités d’énergie, notamment à cause de ses centres d’entraînement particulièrement gourmands. Une étude suggère d’ailleurs que l’IA pourrait bientôt consommer plus d’électricité que le bitcoin. De plus, l’un des derniers modèles d’IA d’OpenAI, ChatGPT-5, est encore moins bon pour la planète que ses prédécesseurs.

Mais il ne faut pas oublier que les centres d’entraînement d’IA ont également besoin d’eau en grande quantité. Et les chiffres font froid dans le dos. Un rapport indique ainsi que l’un des centres d’entraînement de Google, probablement utilisé pour l’IA Gemini, a consommé pas moins de 23 milliards de litres d’eau pour son refroidissement. Rien que ça.

Et concernant ChatGPT, qui vient de franchir le cap du milliard d’utilisateurs, les chiffres ne sont pas franchement rassurants. Selon une étude publiée par l’Association for Computing Machinery (ACM), une simple requête via GPT-3 consommerait près de 500 ml d’eau, soit le contenu d’une petite bouteille.

L’intelligence artificielle n’en finit plus d’étancher sa soif

Cette même étude pointe également du doigt Microsoft, qui investit largement dans le domaine. Rien qu’aux États-Unis, les centres d’IA de la firme de Redmond auraient déjà consommé près de 5,4 millions de litres d’eau. Au Texas, les centres de données pourraient représenter près de 9 % de la consommation totale d’eau dans une quinzaine d’années. Et les choses ne font que commencer.

En effet, selon un autre rapport, publié par McKinsey & Company, les centres d’IA devraient se multiplier. L’entreprise prévoit ainsi pas moins de 5 200 milliards de dollars d’investissements dans l’IA d’ici 2030. Ces milliards seraient dédiés à la construction de nouveaux centres de données.

Face à une demande toujours plus grandissante en matière d’intelligence artificielle, certaines entreprises proposent des solutions pour le moins radicales. Le milliardaire et ex-patron d’Amazon, Jeff Bezos, veut par exemple construire des data centers dans l’espace pour une raison très simple.


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