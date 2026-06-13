Les premiers dossiers secrets sur les OVNIs sont déclassifiés : tournant historique ou simple coup de com’ ? Ce qu’on y apprend vraiment

Nous sommes abreuvés d’histoires d’invasions extraterrestres et de complots gouvernementaux par la pop culture. Alors, quand le Pentagone décide enfin de briser une partie du secret défense pour publier ses premiers « dossiers OVNIs », il y a de quoi retenir son souffle. Coup de com’ ou véritable tournant historique ? Décryptage de ce que nous apprend vraiment cette déclassification.

ovni
Crédit photo : 123rf

La saga Alien, E.T., X-Files, Star Trek… La pop culture regorge de créations qui mettent en scène des objets volants non identifiés – ou OVNI si l’on préfère l’acronyme. Purs produits de notre imagination de pauvres mortels ou récits partiellement fondés, les diverses théories glaçantes comme celle du Grand Filtre et les secrets d’État ne font qu’alimenter les doutes et les spéculations.

Prenons la fameuse Zone 51 : il paraît presque logique de se demander pourquoi prendre autant de précautions à museler des Hommes et cadenasser un lieu s’il n’y a rien à cacher. Conscient de ce paradoxe – ou adepte de la psychologie inversée ? – le Pentagone sous l’égide de l’administration Trump a inauguré PURSUE.

Il s’agit de l’acronyme anglais pour Système présidentiel de déclassification et de signalement des rencontres de phénomènes aérospatiaux non identifiés – ou PAN, le nouveau terme pour désigner les OVNIs. Dans ce cadre, le Département de la Défense – officieusement rebaptisé Département de la Guerre – a publié les 8 et 22 mai derniers les deux premiers lots de « nouveaux dossiers inédits ». Les États-Unis revendiquent cette initiative comme un effort historique en matière de transparence. Mais que nous apprennent-ils vraiment, ces dossiers ?

Lire aussi – Si nous n’avons encore jamais rencontré d’aliens, on sait déjà comment les classifier

La déclassification des « dossiers OVNIs » : un effet d’annonce ?

Que vous soyez persuadé de l’existence des extraterrestres – et de tout ce que cela implique –, simplement curieux, sceptique ou dans l’incrédulité, cette déclassification, en l’état, risque de vous faire pousser un soupir de déception ou lever les yeux au ciel. La majeure partie de ces documents sont en effet connus depuis longtemps par qui s’intéresse à ce sujet – quelle que soit sa position.

Le premier lot publié comportait 158 dossiers, composés de fichiers, de photos et de vidéos issues de diverses sources : FBI, NASA, Département d’État ou de la Défense. Le deuxième contient une vidéo. Tous sont disponibles sur le site officiel de l’instance gouvernementale, si jamais vous souhaitez y jeter un œil par vous-mêmes.

Mais la déclassification de ces documents ne doit pas être considérée comme une fin en soi, mais bien comme un « début utile » – pour reprendre les termes employés par Mark Rodeghier, président et directeur scientifique du J. Allen Hynek Center for UFO Studies, interrogé par Space.com.

NASA PAN OVNIs Etats Unis gouvernement déclassification 2
Crédits : Département de la Défense américain

Une introduction plutôt qu’une conclusion à l’histoire des PAN

Il s’agit d’une introduction et non d’une conclusion donc, et ceci pour plusieurs raisons que nous allons maintenant détailler. D’abord, il ne s’agit là que des premières salves de documents publiées : le DoD en déclassifiera « au fur et à mesure ». Mais surtout, les documents déjà publiés manquent cruellement de contextualisation – pourtant essentielle à leur étude.

Certes, c’est mieux que rien : le Gouvernement du pays de l’Oncle Sam offre un accès centralisé à ces fichiers. Aussi, des documents incomplets ont toujours plus de valeur que des dossiers sous clé, comme le rappelle Alejandro Rojas, consultant pour Enigma Labs. Ils permettent notamment aux chercheurs de vérifier avec plus de minutie les données qu’ils détenaient déjà et l’accumulation de documents (même avec un contexte minimal) peut finir par fournir une tendance.

Lire aussi – Cet homme a volé la Lune, littéralement : voici la folle histoire du casse le plus insolite du siècle

Et en comparaison, même si certains étaient déjà connus, ceux déclassifiés par le Pentagone comportent moins de censure. Et cette censure est compréhensible – pour ne pas dire indispensable – afin de protéger, entre autres, l’identité des témoins et la localisation des lieux confidentiels.

Cependant, le Pentagone se retranche derrière un effort de transparence historique. Or, priver ces dossiers de leur contexte et d’analyses revient à les amputer d’une part de leur authenticité.

Alors oui, encore une fois, c’est un bon départ – dont l’administration Trump n’est d’ailleurs pas à l’origine, même si elle reste la première à avoir publié de tels documents. Mais la suite sera tout aussi importante, si ce n’est plus puisque ces « nouveaux dossiers inédits » soulèvent « plus de questions [qu’ils n’apportent] de réponses », comme le souligne Rojas.

NASA PAN OVNIs Etats Unis gouvernement déclassification 3
Crédits : Département de la Défense américain

Socrate avait-il raison ? Voici la véritable révolution derrière cette déclassification

Il apparaît même que la véritable avancée, pour l’heure, ne soit pas la déclassification progressive de ces « dossiers Ovnis ». Connaissez-vous la fameuse photo immortalisée lors de la mission lunaire Apollo 17 de la NASA ? C'est celle au tout début de l'article. Après agrandissement de cette image de décembre 1972, trois « points » qui forment les sommets d’un triangle dans le quadrant inférieur droit du ciel lunaire sont clairement visibles.

NASA Apollo 17 PAN
Crédits : NASA, Département de la Défense américain

Eh bien la NASA et le Pentagone ont récemment reconnu que l’objet visible sur la fameuse image d’Apollo 17 n’a pas d’explication à l’heure actuelle – et donc, en filigrane, l’admission qu’il existe des anomalies. Déclarer que l’on ne sait pas est, selon Michael Gold, président de Redwire Space, « la première étape vers la découverte, et c'est ainsi que progresse la science ». Après tout, Socrate aurait bien dit : « Ce que je sais, c’est que je ne sais rien. »

Lire aussi – Cet imposteur s’est fait passer pour un astronaute pendant des années, la NASA n’y a vu que du feu !

Des suggestions ont déjà été faites, notamment par Gold, pour enrichir la base de données des PAN – notamment le fait de les intégrer au système de notification de la sécurité des vols de la NASA, ce qui ferait de chaque passager d’un vol un capteur.

Avec cette reconnaissance de l’existence d’anomalies et la déclassification de premiers « dossiers OVNI » inédits, alors, peut-être, sommes-nous à un moment charnière de l’histoire de l’astronomie.

NASA PAN OVNIs Etats Unis gouvernement déclassification
Crédits : Département de la Défense américain

La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Test Sony Xperia 1 VIII : tellement beau qu’on en oublierait ses défauts

Un an après le Xperia 1 VII, Sony revient avec un nouveau smartphone haut de gamme, le Xperia 1 VIII. Et pour l’occasion, la firme japonaise n’a pas hésité à…

Vous avez peur des aiguilles ? Samsung a peut-être la solution avec le Galaxy XR

La peur de l’aiguille peut décourager certaines personnes de donner leur sang. Mais Samsung compte bien tenter de remédier à ce problème en proposant une expérience relaxante via son casque…

Des hackers transforment l’IA Gemini en machine à arnaquer, Google saisit la justice

2,5 millions. C’est le nombre de SMS frauduleux qu’un réseau cybercriminel chinois a réussi à envoyer en seulement deux semaines en utilisant l’IA Gemini de Google, qui s’est lancée à…

IA

Justin Bieber se lance dans l’audio : ses nouvelles enceintes Bluetooth ne passent pas inaperçues

Après le lifestyle et le streetwear, Justin Bieber se lance dans l’électronique. La star de la pop vient en effet de dévoiler sa nouvelle gamme d’appareils, qui comprend des enceintes…

C’est historique : ChatGPT dépasse le milliard d’utilisateurs et écrase la concurrence

ChatGPT est incontestablement le chatbot le plus populaire au monde, c’est un fait. Mais OpenAI va encore plus loin en passant la barre du milliard d’utilisateurs pour son IA. C’est…

IA

IPTV pirate : la sanction est délirante, ce revendeur risque une amende record

Les propriétaires de services IPTV illégaux risquent de lourdes sanctions. Mais c’est également le cas des revendeurs de boîtiers IPTV pirates, qui peuvent encourir des amendes se chiffrant à plusieurs…

TV

Bon plan Samsung S90F 2025 : la magnifique TV OLED 65″ passe à prix cassé durant quelques heures, vite !

La Coupe du Monde de foot vient tout juste de commencer en Amérique du Nord. Et c’est le meilleur moment pour s’équiper d’un nouveau téléviseur à prix mini sur le…

Les prix et la fiche technique des Oppo Reno16, Reno16 Pro et Reno16 FS ont fuité

Un commerçant italien a publié sur son site les fiches produit des Oppo Reno16, Reno16 Pro et Reno16 FS, nous donnons bien des informations à leur sujet. Nous venons à…

Huawei dévoile la mise à jour HarmonyOS 7, avec une interface qui rappelle le Liquid Glass des iPhone

Huawei continue d’améliorer HarmonyOS 7, son système alternatif à Android. La mise à jour se concentre sur les performances et l’IA, mais modifie aussi l’interface, qui ressemble au Liquid Glass…

Samsung Galaxy Z Fold 8 vs Z Fold 8 Ultra : cette photo montre bien leurs différences de design

Les Galaxy Z Fold 8 et Z Fold 8 Ultra sont placés côte à côte sur une photo qui a fuité. Cela nous permet de les comparer et de constater…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.