AMD déclare la guerre à Apple et humilie le MacBook Neo

La guerre entre Apple et AMD est lancée. Dans sa nouvelle campagne promotionnelle, AMD tacle en effet la marque à la pomme en affirmant que les PC équipés de Ryzen battent à plate couture le MacBook Neo d’Apple.

AMD Apple
Crédits photo : AMD

Après la guerre des consoles, la guerre des ordinateurs portables ? Peut-être. En effet, si l’ancien patron de Xbox a admis que la guerre des consoles était bel et bien terminée face à Sony, celle-ci pourrait reprendre dans le monde de l’informatique. Et les choses semblent s’envenimer entre AMD et Apple. En effet, le fabricant vient de tacler la marque à la pomme, et notamment son MacBook Neo, qui est récemment revenu à prix cassé.

Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’AMD frappe fort avec sa nouvelle campagne promotionnelle. L’un des principaux fabricants de processeurs laisse en effet entendre que les PC équipés de Ryzen AI font tourner de nombreux jeux, contrairement au MacBook Neo d’Apple. Sur l’image promotionnelle, on peut voir des titres tels que Kingdom Come : Deliverance 2, Civilization VII, Borderlands 4 ou encore le remaster d’Oblivion.

AMD vs Apple : qui gagnera la bataille ?

AMD affirme ainsi que, sur les 20 jeux vidéo les plus populaires, 20 titres sur 20 sont en mesure de tourner sur un PC Ryzen. En revanche, l’entreprise laisse entendre que le MacBook Neo, de son côté, ne supporte que 5 jeux sur 20. Rien que ça.

« MacBook Neo, les systèmes AMD vous donnent accès à d’immenses bibliothèques de jeux via Steam, Epic Games Store et PC Game Pass », écrit le fabricant. « Fréquences d’images élevées. Graphismes avancés. Compatibilité totale. »

Sur son site, AMD va encore plus loin en affirmant : « Tout ce que le MacBook Neo laisse de côté est intégré aux processeurs AMD Ryzen AI. »

À première vue, on pourrait penser que cet angle promotionnel est exagéré. En effet, il est important de rappeler que le MacBook Neo, aussi performant soit-il, n’a pas été conçu pour le gaming.

De leur côté, les PC équipés de Ryzen AI sont bel et bien destinés au jeu vidéo. D’ailleurs, AMD a récemment dévoilé le processeur Ryzen 9850X3D, le nouveau monstre du gaming. L’entreprise affirme même que ce dernier serait « le processeur gaming le plus rapide au monde ».

Source : AMD


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