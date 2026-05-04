Plex augmente le prix de l’abonnement pour regarder vos propres médias

Comme prévu, le Remote Watch Pass de Plex devient plus cher. La formule sert uniquement à regarder vos films et séries en dehors de chez vous en permettant l'accès à un serveur distant.

Si vous êtes du genre à amasser les séries, films, musiques et autres photos en format dématérialisé, il y a de fortes chances que vous utilisiez un programme permettant de centraliser et d'accéder facilement à ces fichiers à distance. Dans le genre, Plex est probablement le plus connu. Bien qu'il soit utilisable gratuitement avec certaines limitations, le logiciel propose des abonnements payants plus ou moins chers en fonction des options que vous recherchez.

Fin novembre 2025, le Remote Watch Pass voyait le jour. Comme son nom ne l'indique pas forcément, il permet d'accéder à distance au serveur Plex abritant ses propres médias. C'est-à-dire en dehors du réseau domestique. Lors de son arrivée, l'entreprise indique que le prix affiché est une offre de lancement temporaire. Le tarif est donc volontairement plus bas que celui prévu à l'origine. La période de promotion va justement prendre fin très bientôt.

Le prix du Remote Watch Pass de Plex prend 50 % d'un coup

Dans le message reçu par plusieurs utilisateurs, il est indiqué qu'à partir du 1er juin 2026, le renouvellement de l'abonnement Remote Watch Pass passera au “tarif normal“, à savoir 2,99 dollars par mois (au lieu de 1,99 $) ou 29,99 dollars par an (au lieu de 19,99 $). Notez que les prix en euros sont strictement identiques, aussi l'augmentation devrait être la même chez nous. Sur le site de Plex, les anciens prix sont toujours affichés puisque techniquement, l'offre court jusqu'à la fin du mois de mai 2026.

Sur les réseaux sociaux comme Reddit, les avis sont partagés. La hausse était attendue, mais cela n'empêche pas certains de la trouver trop importante pour streamer ses propres films et séries. Beaucoup indiquent être déjà passés à un autre logiciel permettant de faire la même chose, mais gratuitement. Le nom de Jellyfin et de loin de plus cité. D'autres internautes relativisent en rappelant qu'il ne s'agit que d'un dollar/euro de plus par mois. À vous de voir à quel camp vous appartenez.