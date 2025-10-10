Le Galaxy Z Flip 8 pourrait être équipé d’un processeur Samsung surpuissant

Samsung préparerait du lourd pour le processeur du futur Galaxy Z Flip 8. Le smartphone pliable embarquerait une puce très puissante basée sur le meilleur modèle du marché actuel.

Le Galaxy Z Flip 7 de Samsung n'a que quelques mois, et déjà les yeux se tournent vers son successeur. Le smartphone pliable possède des qualités certaines, mais plusieurs points viennent ternir le tableau. Pour certains, le principal est le choix d'intégrer un processeur Exynos 2500 au lieu d'un Snapdragon de Qualcomm. Les puces de Samsung n'ont pas bonne réputation, notamment à cause de problèmes de surchauffe. C'est d'ailleurs à cause de ça que Qualcomm a rompu son contrat avec la firme pour confier la fabrication de ses processeurs à TSMC.

Quelle direction va donc prendre Samsung avec le Galaxy Z Flip 8 attendu à l'été 2026 ? Va-t-il embarquer un Exynos 2600, celui que l'on attend dans toute la série des Galaxy S26 ? D'après les informations du média sud-coréen New Daily, la réponse est non. Samsung aurait une autre idée en tête pour concilier le meilleur des deux mondes, en quelque sorte. Le projet semble d'ailleurs assez avancé si l'on en croit les sources.

Samsung préparait un processeur très puissant pour le Galaxy Z Flip 8

Le Galaxy Z Flip 8 embarquerait une version modifiée par Samsung du processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5. La puce serait gravée en 2 nm, au lieu des 3 nm de celle qui sert ici de base. Toujours d'après le média, Samsung a envoyé des prototypes à Qualcomm pour évaluation. Une étape obligatoire où l'entreprise va analyser plusieurs facteurs autres que les performances. Par exemple l’efficacité énergétique.

Samsung aurait déjà réussi à améliorer cet aspect fondamental avec son processeur Exynos 2600. Si Qualcomm donne le feu vert, la production à grande échelle de ce Snapdragon 8 Elite Gen 5 gravé en 2 nm pourra commencer. En théorie, il devrait afficher des performances supérieures à celles de son modèle. Il faudra tout de même attendre d'avoir le smartphone entre les mains pour en avoir le cœur net, ce qui devrait arriver d'ici environ 9 mois.

Source : New Daily