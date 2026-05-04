Ces étoiles géantes simulent leur propre mort, et les astronomes viennent de comprendre pourquoi

Des étoiles géantes capables de simuler leur propre mort intriguent les astronomes depuis des années. Les modèles informatiques butaient sur un paramètre impossible à calibrer. Une équipe de Harvard vient de trouver la clé.

espace peinture récap actus
Crédits : 123RF

Les étoiles les plus massives de l'univers sont aussi les plus imprévisibles. Leur cycle de vie, court à l'échelle cosmique, se termine souvent dans des explosions cataclysmiques. Une étoile géante du Grand Nuage de Magellan est actuellement en train d'évoluer vers une supernova, un phénomène rarement observable en direct. Pourtant, certaines étoiles massives ne meurent jamais. Elles imitent leur propre fin dans des éruptions spectaculaires, puis continuent d'exister. Ce phénomène, baptisé perte de masse éruptive, est l'un des grands mystères de l'astrophysique.

Face à ce mystère, les modèles informatiques censés simuler la vie des étoiles butaient sur un obstacle précis. Ces simulations incluaient un paramètre contrôlant l'intensité des éruptions, mais personne ne savait quelle valeur lui attribuer. Une supernova récemment étudiée a révélé la naissance de l'une des étoiles les plus puissantes jamais observées. Une équipe de chercheurs a décidé de s'attaquer directement à cette inconnue.

Une équipe de Harvard relie enfin la violence des éruptions stellaires à leur composition chimique

Ces imposteurs de supernovas résistent aux modèles depuis des décennies. Une étude sur arXiv apporte enfin une réponse. L'équipe a simulé des populations de supergéantes rouges grâce à des modèles spécialisés d'évolution stellaire. Ces simulations ont été confrontées à des observations dans le Grand et le Petit Nuage de Magellan, et dans la galaxie d'Andromède. En faisant varier le paramètre d'efficacité, les chercheurs ont identifié une tendance claire. Plus une étoile est riche en éléments lourds, plus ses éruptions sont violentes. Ce lien entre composition chimique et intensité des éruptions n'avait jamais été établi avec cette précision.

Les étoiles dont la masse dépasse vingt fois celle du Soleil sont particulièrement touchées. Elles perdent tellement de matière lors de leurs éruptions qu'elles ne deviennent jamais des supergéantes rouges. Ces géantes suivent alors une trajectoire différente, sans passer par cette étape. Des questions subsistent toutefois. Ces résultats devront encore être confirmés dans des galaxies plus lointaines. Reste aussi à savoir si la richesse en éléments lourds d'une étoile provoque ses éruptions ou en détermine seulement l'ampleur.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Les French Days se terminent chez Boulanger : derniers jours pour profiter des meilleures offres

Les French Days de printemps chez Boulanger se terminent le 5 mai 2026. Il ne reste plus que quelques heures pour en profiter. On a fait le tri pour vous…

Plex augmente le prix de l’abonnement pour regarder vos propres médias

Comme prévu, le Remote Watch Pass de Plex devient plus cher. La formule sert uniquement à regarder vos films et séries en dehors de chez vous en permettant l’accès à…

Amazon brade le DJI Mini 4K à moins de 175 € (-42%) : le meilleur drone pour débuter sans se prendre la tête

Pour les French Days, Amazon casse le prix du DJI Mini 4K. Le drone léger et compact passe à 174 € au lieu de 300 € habituellement. Une économie de…

YouTube fait planter votre PC ? Ce bug en est sûrement la cause

Des navigateurs qui se figent, une RAM qui s’emballe, des PC au ralenti. Un bug dans l’interface de YouTube vient d’être identifié comme responsable. Firefox, Brave et Edge sont tous…

NordVPN casse ses prix jusqu’à -77 % pour les French Days : il sera bientôt trop tard pour profiter de cette offre

NordVPN est en promotion jusqu’au 5 mai à l’occasion des French Days : jusqu’à 77 % de réduction sur ses différentes formules. Disponible à partir de 2,87 € par mois, c’est…

Des batteries plus écologiques, une mise à jour majeure pour Android Auto, c’est le récap’ de la semaine

L’industrie mise sur des batteries sans lithium, Android Auto comble enfin un manque historique, Windows 11 peaufine son interface, c’est le récap’ de la semaine. Cette semaine, le secteur de…

38% de réduction sur le Ryzen 7 9800X3D : le roi des processeurs gaming est à un très bon prix et il faut faire vite

Le Ryzen 7 9800X3D est devenu la référence pour les configurations gaming. Avec le code promo PHDFR30 sur AliExpress, il passe à 325,48 € au lieu de 529,90 € à…

Amazon lance sa French Week et les prix s’effondrent : les offres à ne pas manquer

Amazon lance la French Week, sa propre version des French Days qui se déroule du 29 avril au 5 mai 2026. Pendant une semaine, le site propose deux codes promo…

Choice Day AliExpress : les offres à ne pas rater en mai 2026

Comme chaque mois, AliExpress débute de mai avec son opération Choice Day qui fait chuter les prix sur toute la boutique. C’est le moment idéal pour réaliser d’importantes économies sur…

Le casque JBL Live 770NC passe sous les 55 € : un son exceptionnel et la réduction de bruit active à ce prix

Le JBL Live 770NC est le casque parfait pour ceux qui veulent un modèle à réduction de bruit efficace, beaucoup moins cher que les mastodontes comme le Sony WH-1000XM6. Il…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.