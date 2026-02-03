Galaxy S26 Ultra : Samsung a changé le design du S Pen

Samsung fait évoluer le design de son S Pen avec le Galaxy S26 Ultra. La forme du bouton a été modifiée, et la couleur du stylet ne s'adapte plus à celle du smartphone. 

spen galaxy s26
Crédit : Nieuwemobiel

Ces dernières semaines, les fuites à propos du Galaxy S26 Ultra se sont multipliées. Si on a pu apercevoir le design du smartphone et connaître bon nombre de ses caractéristiques techniques, nous n'avions jusqu'ici pas grand-chose à nous mettre sous la dent en ce qui concerne le S Pen, le stylet fourni avec le mobile. Nieuwemobiel répare cette anomalie en partageant un visuel (à voir en tête d'article) du fameux accessoire de Samsung.

On constate tout de suite un changement majeur par rapport aux générations précédentes. Le S Pen du Galaxy S26 Ultra se décline en seulement deux couleurs, le noir et le blanc. Sur les derniers modèles, le stylet était de la même couleur que le smartphone. Ici, seul le bouton cliquable à l'extrémité de l'accessoire adopte la même couleur que celle du mobile. On imagine que ce choix permet à Samsung de réaliser des économies et de simplifier le processus de production, mais on peut en être déçu. Heureusement que l'embout est quant à lui bel et bien du même coloris que celui du Galaxy S26 Ultra, pour conserver une certaine homogénéité esthétique lorsqu'il est rangé dans son emplacement.

Un S Pen redessiné pour le Galaxy S26 Ultra

L'image confirme par ailleurs que le Galaxy S26 Ultra sera disponible dans les couleurs suivantes :

  • Cobalt Violet
  • Black Shadow
  • White Shadow
  • Galatic Blue

Le coloris du bouton des S Pen nous indique clairement quelles seront les teintes commercialisées pour le smartphone. Ces derniers temps, Samsung propose quatre coloris largement accessibles pour ses smartphones haut de gamme, puis quelques autres exclusifs à sa propre boutique. Une manière de forcer les utilisateurs qui souhaitent une couleur plus originale à se fournir directement auprès du fabricant. On ne sait pas avec certitude si l'expérience sera réitérée cette année.

La forme du bouton du S Pen semble aussi avoir été modifiée. Il était plat sur le Galaxy S25 Ultra, il est plus arrondi et avec une épaisseur inégale de part et d'autre de l'embout. Cette modification permet peut-être d'améliorer la finesse du smartphone.


