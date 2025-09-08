Samsung prépare du lourd pour l’appareil photo de ses Galaxy S26

Samsung n'a pas l'habitude de beaucoup changer les capteurs photo de ses smartphones d'une génération sur l'autre, le fabricant fait une exception pour la génération des Galaxy S26.

Samsung va bouleverser sa gamme de smartphones la plus importante l'année prochaine. Le Galaxy S26+ va disparaître au profit du Galaxy S26 Edge, le Galaxy S26 va être renommé Galaxy S26 Pro, et seul le Galaxy S26 Ultra est conservé. Pour l'occasion, la marque aussi va mettre à jour en profondeur le matériel photo de ses mobiles.

Deux capteurs du Galaxy S26 Ultra vont bénéficier d'une plus grande ouverture, permettant de mieux capturer la lumière, et in fine d'améliorer la qualité des clichés, révèle Ice Universe. Le module principal de 200 MP devrait ainsi passer de f/1.7 à f/1.4, ce qui devrait constituer une entrée de lumière 47 % supérieure. Le téléobjectif de 50 Mp avec zoom optique x5 aurait une ouverture f/2.9 au lieu de f/3.4, soit une hausse de 38 % d'apport en lumière. Le téléobjectif avec zoom optique x3 disposerait de la même ouverture, mais d'une plus grande définition (12 MP contre 10 MP, soit +20 %). L'ultra grand-angle devrait rester inchangé.

Un meilleur ultra grand-angle pour les Galaxy S26 Pro et S26 Edge

Les Galaxy S26 Pro et S26 Edge ne sont pas laissés de côté. D'après Roland Quandt, les deux modèles vont embarquer un capteur ultra grand-angle de 50 MP. Il pourrait s'agir du même qu'on retrouve sur le Galaxy S25 Ultra (et donc le S26 Ultra). Il s'agirait d'une amélioration d'envergure, alors que Samsung a conservé 12 MP pour cette optique depuis de nombreuses années. On peut aussi espérer l'intégration d'un autofocus, ce dont était privé l'ultra grand-angle des modèles antérieurs.

Le Galaxy S26 Edge disposerait d'un capteur principal de 200 MP, sans qu'on sache s'il aura exactement les mêmes capacités que celui du Galaxy S26 Ultra. Il est par contre dépourvu de téléobjectif, ce qui le différencie de toutes manières de la version Ultra sur le terrain de la photo.

Cette révolution hardware en photographie ne toucherait toutefois pas la caméra frontale pour les selfies et les appels vidéos. Nous aurions donc encore un capteur de 12 MP à l'avant.