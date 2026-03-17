Wi-Fi : passer d’un smartphone Android à un autre sera plus simple avec cette nouveauté

Google va apporter un petit changement au fonctionnement d'Android. Il n'a l'air de rien, mais il va faciliter le passage d'un smartphone à un autre au quotidien. Voici comment.

Il n'est pas obligatoire d'attendre que son smartphone ne fonctionne plus avant d'en changer. Certaines personnes préfèrent aussi posséder deux appareils pour deux usages distincts. Par exemple un pour le quotidien et un pour le travail. Dans tous les cas, Google a grandement facilité le transfert d'un mobile à un autre. Là où il fallait à l'époque faire des sauvegardes manuelles d'à peu près tout, il suffit aujourd'hui de laisser faire Android pour une migration automatique de vos données.

Cela ne veut pas dire que tout est parfait. Il reste quelques points d'amélioration, à commencer par la synchronisation des réseaux Wi-Fi. Ceux dont les identifiants sont enregistrés seront effectivement transférés vers l'autre appareil. En revanche, si vous vous connectez à un nouveau réseau sur l'un, vous devrez faire la même chose sur l'autre. C'est ce point que la firme de Mountain View veut corriger prochainement.

Android va gagner une option de synchronisation bien pratique

Dans la mise à jour 26.10 des Services Google Play, on peut lire la nouveauté suivante : “[PC, téléphone] Wi-Fi Sync permet aux utilisateurs de rester connectés en facilitant le partage et la synchronisation des réseaux Wi-Fi connus et fiables au sein de leur écosystème d'appareils personnels, garantissant ainsi un accès rapide et aisé à la connexion dès qu'elle est disponible“. Autrement dit, dès que vous enregistrez un nouveau réseau sur un appareil, il est ajouté aux autres appareils connectés au même compte Google.

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Pratique, mais à ce stade, il reste encore des questions en suspens. On ignore notamment si ce fonctionnement sera exclusif aux Pixel ou si d'autres modèles pourront en profiter. Que ce soit dès le déploiement où ultérieurement. Notons enfin que lister l'option ne veut pas dire qu'elle sera disponible dès la prochaine mise à jour. Il est très possible qu'il faille attendre plusieurs mois avant de l'essayer.

Source : Android Police