Galaxy S24 : les fonctions IA se lancent désormais à la voix

Samsung innove en permettant l'activation vocale des fonctionnalités d'IA Galaxy avec Bixby. De la traduction en direct au résumé de contenus, découvrez comment vous pouvez commander les dernières fonctionnalités de votre Galaxy simplement par la voix.

Après le lancement des Galaxy S24 et Galaxy S24 Ultra, équipés de l'intelligence artificielle Galaxy AI, beaucoup se demandaient comment cette technologie pourrait bénéficier à d'autres appareils de la marque. Récemment, le géant coréen a annoncé que d'autres modèles recevraient bientôt ces avancées. La liste inclut les Galaxy S23 mais exclut les S22. Une décision qui a montré l'intention de du fabricant d'élargir l'accès à ses innovations sans pour autant précipiter leur intégration​​.

Récemment, l'entreprise a annoncé que Bixby, son assistant vocal, permettrait d'accéder à ces fonctionnalités d'IA sur une sélection d'autres modèles Samsung tels que les Galaxy S23. La sélection des fonctionnalités d'IA de Galaxy qui seront accessibles via l'application sur d'autres modèles inclut une variété d'outils pratiques activables sur de simples commandes vocales.

Samsung faits évoluer l’interaction avec son IA grâce à l’activation vocale des fonctionnalités Galaxy via Bixby

Samsung a récemment dévoilé que Bixby, son assistant vocal, permet désormais d'activer diverses fonctionnalités innovantes d'intelligence artificielle introduites avec la série Galaxy S24. Cette avancée signifie que des commandes telles que la traduction en temps réel, la création de résumés de page ou encore la correction orthographique deviennent accessibles via de simples instructions vocales. Cette évolution est un cas de plus qui montre comment le géant coréen cherche à rendre l'utilisation de ses technologies d’IA plus naturelle et intuitive pour tout le monde.

L'utilisation de Bixby pour activer les fonctionnalités d'IA Galaxy est désormais possible dans plusieurs langues, y compris le français, l'anglais, le chinois, l'allemand, l'italien, le coréen, le portugais , ainsi que l'espagnol. Cette diversité linguistique rend ces outils encore plus accessibles à un large public, élargissant les possibilités de communication sans obstacles et améliorant la productivité grâce à la technologie. Malgré quelques absences notables comme Chat Assist pour la traduction de messages, cette mise à jour marque un pas important vers une communication sans barrière. Samsung continue de rendre l’utilisation de l'IA plus accessible et utile pour tous.

Source : Samsung