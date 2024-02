Pixel Fold 2 : ces rendus dévoilent tout de son nouveau design avec une caméra sous l’écran

Alors que son lancement n’est pas attendu avant quelques mois, on sait déjà exactement à quoi va ressembler le prochain Pixel Fold 2 pliable de Google. Il va avoir droit à un tout nouveau design assez impressionnant.

Il y a quelques semaines, une photo volée du Pixel Fold 2 dévoilait une partie de son design pour le moins assez étonnant, et c’est désormais au tour de OnLeaks de lever le voile sur l’intégralité des changements qu’il faut attendre au travers de nouveaux rendus. Cette nouvelle itération promet d’être une véritable révolution par rapport au modèle précédent.

L’un des principaux changements de cette génération concerne les bords de l’appareil, qui ont été aplatis. Les tranches plates apparaîtront également sur les téléphones de la série Pixel 9, attendue pour la fin de l’année, comme l’avaient dévoilé d’autres rendus de OnLeaks plus tôt cette année.

Une caméra sous l’écran pour le Pixel Fold 2

Les rendus de OnLeaks révèlent aussi un écran interne plus grand de 7,9 pouces, qui se passe des épaisses bordures noires de la première génération. Mieux encore, la caméra selfie passe désormais sous l’écran, à l’image des Galaxy Fold de Samsung. Il s’agit donc là d’une première pour Google, qui pourrait présager l’arrivée d’un capteur sous l’écran sur de futurs smartphones Pixel.

Au dos, l’appareil abandonne l’ancienne barre horizontale abritant les capteurs photo pour une disposition en carré dans le coin supérieur gauche. Le module photo sera composé de 3 capteurs encore inconnus, mais on aperçoit déjà une caméra périscopique, ce qui est une excellente nouvelle.

Enfin, au niveau de l’écran externe, ce dernier semble légèrement plus large, avec une diagonale de 6,4 pouces, et prendra une forme similaire à celui du OnePlus Open avant lui. Le smartphone devrait ainsi adopter un format plus traditionnel une fois fermé, plutôt que le format très allongé des Galaxy Fold de Samsung.

Il reste maintenant à voir quand Google lancera son nouveau smartphone pliable, et surtout si celui-ci sera ou non présenté en France. L’année dernière, le Pixel Fold n’avait pas été commercialisé chez nous, malgré une sortie dans d’autres pays européens. On espère donc que Google lancera cette fois-ci son nouvel appareil chez nous, car celui-ci s’annonce déjà assez remarquable. On vous tiendra bien sûr au courant dès que nous en saurons davantage, notamment au niveau de sa fiche technique.