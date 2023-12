Galaxy S24 Ultra : voici pourquoi il s’agit de la plus grande mise à jour de Samsung depuis des années

Samsung est habitué à ne pas changer beaucoup d’aspects de ses smartphones entre deux générations, mais le Galaxy S24 Ultra va finalement se montrer bien différent de son prédécesseur dans de nombreux domaines.

Le Galaxy S24 Ultra est l’un des smartphones les plus attendus du moment. Alors que le lancement officiel approche à grands pas, nous avons ces dernières semaines appris presque tout ce qu’il fallait savoir au sujet du nouvel appareil, de quoi avoir une bonne idée des différents changements que Samsung prépare par rapport à la génération précédente.

Alors que le Galaxy S24 Ultra semble au premier abord hériter d’une bonne partie de la fiche technique et du design du Galaxy S23 Ultra, de nouvelles fuites viennent de confirmer que les améliorations seront finalement très nombreuses.

Un design en titane plus résistant

Tout d’abord, la grande nouveauté du Galaxy S24 Ultra est son châssis en titane, à l’image de l’iPhone 15 Pro d’Apple. Nous avons déjà pu apercevoir ce nouveau châssis dans des photos volées de l’appareil, et le cadre en titane ressort immédiatement sur les images avec une finition plus polie et une texture plus lisse.

Contrairement aux iPhone qui ont vu leur poids être allégé, le S24 Ultra devrait peser à peu près aussi lourd que son prédécesseur, et sera donc bien plus résistant. Le leaker Ice Universe affirme d’ailleurs que le S24 Ultra aura des touches d'alimentation et de volume plus épaisses, et on a pu voir sous le smartphone que ce dernier adoptait désormais une longue fente pour le haut-parleur, plutôt que des perforations.

Un écran encore plus lumineux et mieux protégé

Cette année, le Galaxy S24 Ultra abandonne l’écran incurvé pour un écran plat. Les bordures seront cette fois-ci uniformes tout autour de l’écran, mais l’appareil deviendra alors un peu plus large.

Pour cette occasion, Samsung miserait sur un tout nouvel écran OLED LTPO 120 Hz M13 bien plus performant que la génération précédente. C’est notamment au niveau de la luminosité que nous verrons le plus de changement. Samsung promettrait une luminosité maximale de 2600 nits, contre « seulement » 1750 nits sur le Galaxy S23 Ultra.

Le leaker @AhmedQwaider888 vient également d’annoncer sur X que l’écran sera protégé par une toute nouvelle génération de verre signé Corning : le Gorilla Glass Armor. On ne sait pour l’instant rien à son sujet, mais il devrait comme d’habitude permettre à l’écran de résister à des chocs encore plus violents.

Une IA embarquée faite maison

Samsung a présenté il y a quelques semaines Galaxy AI, son intelligence artificielle maison. Celle-ci sera intégrée dans les prochains Galaxy S24, et offriront aux smartphones des fonctionnalités exclusives telles que la traduction d’appels en temps réel.

On devrait aussi retrouver d’autres fonctionnalités tels que la possibilité de lancer une recherche simplement en traçant un cercle autour de n’importe quel élément sur l’écran, une reconnaissance de jusqu’à 10 voix différentes pour générer un résumé d’une conversation ou encore un générateur de fonds d’écran personnalisés.

Une nouvelle fuite de One UI 6.1 fait également état de fonctionnalités tels que le repositionnement d’objets dans des scènes et l’agrandissement d’une photo grâce à l'IA ou encore le déplacement de sujets d'une image à l'autre.

Plus de puissance dès le modèle de base

Le Galaxy S24 Ultra sera le seul modèle de la série à être équipé de la puce Snapdragon 8 Gen 3 dans toutes les régions, tandis que les Galaxy S24 et S24+ français devront se contenter d’une puce Exynos 2400, moins puissante. Le processeur de Qualcomm sera comme chaque année beaucoup plus puissant, mais c’est surtout du côté de la RAM que les utilisateurs peuvent attendre un grand changement.

Le leaker @Tech_Reve a partagé l’ensemble des versions qui seront commercialisées pour le Galaxy S24 Ultra, et on sait désormais que le smartphone arrivera avec 12 Go de RAM dans sa version de base, contre 8 Go précédemment. Il s’agit d’une bonne nouvelle pour tous les utilisateurs.

Quelques petits changements côté photo

Enfin, on sait que le Galaxy S24 Ultra nous réserve quelques changements côté photo. On s’attend notamment à un capteur principal HP2SX de 200 MP amélioré, mais surtout d’un nouveau périscope 5X de 50 MP, qui remplacera l’ancien périscope 10X.

Avec tous ces changements, le Galaxy S24 Ultra promet d’offrir une expérience utilisateur bien différentes des modèles précédents. Il reste maintenant à savoir à quels tarifs arriveront ces nouveautés, bien que les premiers rapports fassent état d’un gel de prix sur cette génération.