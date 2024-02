Vinted : cette simple “astuce” permet d’arnaquer tout le monde, comment bien se protéger ?

La plateforme de vente d'articles de seconde main Vinted fait face à une recrudescence d'arnaques impliquant des colis vides, piégeant aussi bien les acheteurs que les vendeurs. Si les premiers peuvent souvent obtenir un remboursement, les seconds peinent à prouver leur innocence face à des accusations de fraude.

L'année dernière, Vinted a pris la décision controversée de supprimer PayPal de ses moyens de paiement, une option jusque-là prisée pour sa sécurité accrue lors des transactions. Ce changement a suscité la frustration parmi les utilisateurs, qui se sont retrouvés privés d'une couche de protection essentielle contre les litiges et les arnaques. Cette situation a exacerbé le sentiment d'insécurité sur la plateforme, déjà entachée par des accusations de frais abusifs et de pratiques commerciales trompeuses soulevées par l'UFC-Que Choisir en 2021​​​​.

Ces incidents ont contribué à éroder la confiance des utilisateurs envers Vinted, pavant la voie à une augmentation des arnaques telles que celles du “colis vide“. La suppression de PayPal, couplée aux critiques sur la transparence de ses frais imposés a mis en lumière les défis auxquels la plateforme doit faire face pour garantir la sécurité et la satisfaction de ses millions d'utilisateurs. Dans ce contexte, les arnaques exploitant les failles de son système se sont multipliées, touchant aussi bien les acheteurs innocents que les vendeurs honnêtes​​​​.

Arnaques sur Vinted : que faire face au fléau du colis vide

L'arnaque du “colis vide” se répand de plus en plus sur Vinted, affectant un nombre croissant d'utilisateurs. Des témoignages d'acheteurs déçus par la réception de paquets vides se multiplient sur les réseaux sociaux, tandis que des vendeurs intègres se retrouvent injustement accusés d'envoyer des articles non conformes ou de simuler des envois. Lorsqu'un acheteur conteste la réception d'un article, la plateforme tend généralement à privilégier sa parole, entraînant son remboursement aux dépens du vendeur, qui, malgré sa sincérité, peine à démontrer qu'il a bien expédié l'article. Cette situation engendre un climat d'insécurité parmi les expéditeurs, qui se voient contraints de trouver des moyens de prouver l'envoi et la légitimité de leurs colis pour se défendre contre ces accusations infondées.

Dans ce contexte, il est important pour les vendeurs de prendre des mesures de précaution. Il est conseillé de faire un enregistrement vidéo du processus d'emballage et d'envoi des articles, ainsi que de conserver les documents attestant de leur authenticité. Pour les biens haut de gamme, privilégier des sites spécialisés est recommandé. Il est essentiel de noter que face à une fraude caractérisée, les démarches ne se limitent pas à Vinted et peuvent conduire à une action en justice. En effet, le vol est sanctionné en France par des peines allant jusqu'à trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. De même, la commercialisation de contrefaçons est passible de sanctions sévères, incluant potentiellement une peine d'emprisonnement et jusqu'à 300 000 euros d'amende. Ces informations rappellent l'importance d'une grande prudence sur la plateforme, afin de se prémunir contre des escroqueries.

Source : sudouest