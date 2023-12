Galaxy S24 : découvrez les coloris de tous les modèles sur ces nouvelles images officielles

Ça y est, alors que le lancement de la nouvelle série Galaxy S24 n’est prévu que pour le mois prochain, nous avons déjà droit à toutes les images officielles des smartphones, qui vous offrent ainsi un aperçu de tous les coloris.

Cela fait maintenant de nombreux mois que nous savions à quoi les Galaxy S24 vont ressembler. Les premières images officielles ont été partagées récemment par Windows Report, et c’est désormais au tour de Roland Quandt de dévoiler les clichés de tous les modèles de la série.

Celles-ci confirment non seulement tout ce que nous avions appris ces dernières semaines au sujet du design des appareils, mais aussi les coloris de chaque version.

Quels coloris pour les Galaxy S24 ?

D’après les images officielles, chaque smartphone aura le droit à 4 coloris. Les Galaxy S24 et S24+ seront disponibles dans les mêmes coloris, tandis que le Galaxy S24 Ultra sera commercialisé dans 4 autres coloris légèrement différents.

Les Galaxy S24, Galaxy S24+ devraient être disponibles en Onyx Black (noir), Marble Grey (gris), Cobalt Violet (violet), and Amber Yellow (jaune). De son côté, le Galaxy S24 Ultra aura probablement droit à un coloris “Titane”, comme l'iPhone 15 Pro. Bien sûr, on s’attend toujours à quelques coloris exclusifs au site de Samsung. Il s’agirait de tons orange, bleu clair et vert clair.

La fiche technique des Galaxy S24 est aussi officielle

Sur son compte X, le célèbre leaker Evan Blass a également publié un récapitulatif des principales caractéristiques techniques des Galaxy S24. L’image vient confirmer certaines informations qui n’étaient auparavant que de simples rumeurs, dont notamment la présence d’un tout nouvel écran sur chaque modèle de la série.

Cette année, Samsung miserait sur une nouvelle dalle AMOLED 2X M13 avec une luminosité de pointe de 2600 nits, contre 1750 nits précédemment. On retrouvera une définition QHD+ sur le Galaxy S24 Ultra, mais également sur le Galaxy S24+, tandis que le Galaxy S24 devra se contenter d’un écran FHD+.

Côté photo, on retrouvera le même capteur de 50 MP sur les Galaxy S24 et S24+, et il sera accompagné d’un téléobjectif offrant un zoom optique 3X. Du côté du Galaxy S24 Ultra, le smartphone sera équipé d’un nouveau capteur de 200 MP, un Samsung HP2SX, qui devrait être en mesure de collecter plus de lumière que son prédécesseur.

Le géant coréen annonce « quatre téléobjectifs », mais cela pourrait bien prêter à confusion. Le smartphone utilisera un téléobjectif avec un zoom optique 3X et un périscope avec un zoom optique 5X, mais les 2X et 10X seront obtenus en utilisant une technologie de pixel-binning sur la caméra principale et le périscope, respectivement.

Samsung annonce aussi que le Galaxy S24+ et le Galaxy S24 Ultra seront livrés avec 12 Go de RAM, une bonne amélioration par rapport à leurs prédécesseurs qui étaient commercialisés avec 8 Go de RAM au minimum.

Au niveau de la batterie, Samsung continue de miser sur un accumulateur de 5000 mAh sur le Galaxy S24 Ultra, mais va augmenter la capacité des batteries des deux autres modèles. On aura cette fois-ci droit à 4900 mAh sur le modèle S24+, et 4000 mAh sur le Galaxy S24. La recharge rapide est annoncée à 45W sur les deux modèles les plus chers (0 à 65% en 30 minutes), et à 25W sur le plus petit modèle (0 à 50% en 30 minutes).

Enfin, Samsung confirme que son Galaxy S24 Ultra sera bien protégé par un cadre en titane, et les deux autres modèles par du « Armor Aluminium 2.0 ». On sait également que le Galaxy S24 Ultra devrait inaugurer un nouveau verre renforcé de Corning, le Gorilla Glass Armor, mais nous ne savons encore rien à son sujet.

Pour rappel, Samsung dévoilera officiellement ses Galaxy S24, S24+ et S24 Ultra le 18 janvier prochain. Ce sera l’occasion d’apprendre quels seront les prix des smartphones, mais certains rapports laissent déjà présager qu’il n’y aura pas beaucoup de changements par rapport à la génération précédente.