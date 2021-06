Exynos : le ray-tracing va arriver sur les smartphones Samsung grâce à AMD

Les futurs smartphones de Samsung pourront utiliser le ray-tracing et le variable rate shading (VRS) grâce à leur nouveau processeur Exynos. En effet, AMD a annoncé avoir travaillé avec le constructeur coréen sur sa partie GPU et se dit capable d’apporter de telles technologies sur mobile.

Le ray-tracing, bientôt une réalité sur smartphone ? C’est un rêve qui devrait bientôt devenir réalité, selon AMD, qui a annoncé travailler avec Samsung pour apporter cette technologie dans le monde du mobile, et ce grâce aux SoC Exynos.

AMD a tenu une conférence virtuelle à l’occasion du Computex pendant laquelle Lisa Su, la PDG, a annoncé les nouvelles Radeon RX 6800 M, 6700M et 6600M. Elle s’est aussi un peu attardée sur le monde du mobile et a évoqué le partenariat signé avec Samsung en 2019. La nouvelle génération de GPU mobiles signés AMD devrait arriver dans un futur proche sur les SoC Exynos. Les futurs terminaux de la marque coréenne devraient frapper fort, puisque le savoir-faire d’AMD apportera des technologies comme le ray-tracing et le variable rate shading dans le monde du mobile :

“AMD est partenaire de Samsung sur la prochaine génération de processeurs Exynos qui seront équipés d’un GPU avec une architecture RDNA2 pour apporter le ray-tracing et le variable rate shading sur des flagships mobiles.”

Le Galaxy S22 compatible ray-tracing ?

Lisa Su n’a pas donné plus d’infos pendant la conférence, mais a indiqué que Samsung communiquerait sur ces nouveautés dans le courant de l’année. On pourrait ainsi peut-être espérer voir un Galaxy S22 équipé d’un SoC capable d’afficher du ray-tracing en jeu. On pourrait aussi imaginer voir des notebooks dotés de tels processeurs à l’avenir.

Pour rappel, le ray-tracing est une technologie de réflexion dynamique des reflets et de la lumière introduite pour le grand public avec les Nvidia GeForce RTX 20XX en 2018 et arrivés sur les cartes AMD sur les derniers modèles RX6000. Le VRS est pour sa part une technologie qui permet de gérer en temps réel la qualité des ombres selon la zone de l’image afin d’économiser de la ressource.

Le ray-tracing est une technologie très mise en avant depuis trois ans et a même fait son entrée dans le monde des consoles avec la PS5 et la Xbox Series X. La prochaine étape logique est donc bien le mobile.