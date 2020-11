Galaxy S20 : Samsung lancera la mise à jour Android 11 avec One UI 3.0 dès novembre

Les Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra passeront à Android 11 dès le mois de novembre 2020. Sur son site web officiel, Samsung a en effet dévoilé la date de déploiement de la surcouche One UI 3.0. Dans la foulée, le constructeur détaille une partie des nouveautés de l'interface.

Peu après la présentation officielle d'Android 11 en septembre, Samsung a annoncé l'arrivée d'une nouvelle version de sa surcouche Android, sobrement baptisée One UI 3.0. Rapidement, le géant de Séoul a lancé un programme beta permettant aux utilisateurs de Galaxy S20 de tester cette mise à jour avant les autres.

Sur son site web officiel, Samsung a finalement dévoilé la date de déploiement de la version finale et stable de One UI 3.0 basé sur Android 11. Contre toute attente, la marque lancera le déploiement de l'interface dans le courant du mois de novembre. C'est plus tôt que d'habitude. En général, Samsung ne propose pas la dernière mise à jour d'Android avant le mois de décembre, voire le mois de janvier.

Samsung tease les nouveautés de One UI 3.0

Evidemment, les premiers smartphones Samsung qui passeront à Android 11 et One UI 3.0 sont les Galaxy S20, Galaxy S20+ et Galaxy S20 Ultra. Peu après, la firme proposera le firmware sur les Galaxy Note 20 et Note 20 Ultra. Si tout de déroule comme prévu, toutes les unités devraient donc passer à Android 11 avant janvier 2021. Quelques semaines plus tard, la mise à jour débarquera finalement sur les S10 et les Note 10. Ensuite, les smartphones milieu de gamme de la marque pourront installer la mise à jour.

Sur son site, Samsung détaille aussi les nouvelles fonctionnalités de One UI 3.0. Le leader du smartphone met en avant la nouvelle interface pour la barre de réglages rapides ou le centre de notifications, le widget dédié au contrôle des contenus et une option ” Dynamic Lock Screen” qui change de fond d'écran régulièrement.

Certaines options réservées aux tablettes et aux smartphones pliables sont aussi améliorées, annonce Samsung. La fonction multitâche permettant d'ouvrir plusieurs fenêtres en simultané à l'écran s'annonce plus modulaire que jamais. Que pensez-vous des améliorations apportées par Samsung ? On attend votre avis dans les commentaires ci-dessous.