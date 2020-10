Galaxy S21 (S30) : Samsung passerait directement à One UI 3.1

Les Galaxy S21 (S30) embarqueraient directement la surcouche One UI 3.1, révèle un informateur réputé. Contrairement aux premières informations apparues sur la toile, Samsung ferait finalement l'impasse sur la version One UI 3.0. Cette itération serait réservée aux S20/ Note 20.

Ce 26 octobre 2020, Jimmy is Promo, un informateur bien connu du monde du smartphone, a évoqué la partie logicielle des Galaxy S21 (S30) sur son compte Twitter. “Galaxy S21 sera lancé avec One UI 3.1 et non 3.0” affirme le leaker, généralement bien informé sur les plans de Samsung.

Ce n'est pas vraiment une surprise. En règle générale, Samsung intègre en effet la version One UI x.1 de sa surcouche au sein de ses nouveaux Galaxy S. Cette année, les Galaxy S20 embarquaient ainsi la mise à jour One UI 2.1. Peu après, cette version était déployée sur les Galaxy S10 et les Galaxy Note 10, offrant ainsi plusieurs nouveautés des S20.

La mise à jour One UI 3.0 serait rapidement remplacée

Si les informations de Jimmy is Promo se confirment, Samsung remplacera rapidement One UI 3.0 par One UI 3.1. La firme sud-coréenne aurait en effet pris la décision d'avancer de plusieurs semaines le lancement des nouveaux Galaxy S. Aux dernières nouvelles, la surcouche One UI 3.0 en version stable et finale ne sera déployée sur les S20 et les Note 20 que vers la fin du mois de décembre, voire au début du mois de janvier.

Actuellement, la mise à jour est uniquement disponible pour les membres du programme beta dans une poignée de pays, dont la Corée du Sud et les Etats-Unis. Parmi les nouveautés de la surcouche, on trouve des widgets Always On Display améliorés, le mode DeX sans fil ou encore une corbeille pour les messages récemment supprimés. Evidemment, l'interface est basé sur Android 11.

Pour rappel, Samsung devrait annoncer les Galaxy S21 (S30) dès les premières semaines du mois de janvier 2021. On vous en dit plus dès que possible sur la nouvelle génération de Galaxy S et sur la surcouche One UI 3.1. En attendant plus d'informations sur les S21, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.