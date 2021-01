Galaxy S20 : Samsung déploie déjà le patch Android de janvier 2021

Samsung a démarré le déploiement d’une mise à jour pour la série Galaxy S20. Celle-ci inclut le patch de sécurité Android daté de janvier 2021. Cette campagne de mise à jour est internationale et elle concerne dans un premier temps les terminaux débloqués. Elle suit de quelques heures seulement la mise à jour mineure des Galaxy S9 et S9+.

Les yeux de tous les fans de Samsung sont rivés sur l’avenir proche. En effet, le 14 janvier 2021, la firme coréenne organisera une conférence Unpacked durant laquelle trois smartphones seront logiquement annoncés : le Galaxy S21, le Galaxy S21+ et le Galaxy S21 Ultra. Les trois téléphones seront certainement accompagnés de quelques accessoires, comme un stylet tactile S-Pen optionnel pour le plus grand des modèles et une nouvelle paire d’écouteurs TWS, les Galaxy Buds Pro.

Cependant, Samsung travaille également sur son parc installé et n’oublie pas les acheteurs de ses smartphones déjà commercialisés. Notamment les derniers flagships de la marque, les Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra qui ont été lancés il y a un peu moins d’un an. Même si certains chiffres décevants montrent que la série S20 ne rencontre pas le succès attendu, Samsung va bien sûr continuer à les mettre à jour. À l’image des S9 et S9+ qui peuvent depuis deux mois migrer vers la dernière version de One UI.

Une mise à jour pour corriger et protéger

Aujourd’hui, Samsung démarre donc le déploiement d’une mise à jour mineure en direction de la série S20. Les identifiants des firmwares sont les suivants : G981U1UES1CTL5, G981U1OYM1CTL5, et G981U1UES1CTL5. Il s’agit respectivement des fichiers destinés aux Galaxy S20, Galaxy S20+ et Galaxy S20 Ultra. Le fichier n’est pas particulièrement lourd, puisqu’il pèse 235 Mo. Il inclut bien évidemment quelques correctifs pour des bugs récalcitrants, mais aussi, et surtout, le patch de sécurité Android daté du mois de janvier 2021.

Évidemment, le déploiement de la mise à jour est progressif, vague après vague. Mais il n’est pas circonscrit à la Corée du Sud ou aux États-Unis. Elle est également proposée partout ailleurs dans le monde, dont en Europe. Vous devriez donc potentiellement voir apparaître une notification sur votre écran, si ce n’est pas déjà fait. En revanche, la mise à jour est d’abord destinée aux smartphones débloqués. Un délai supplémentaire est accordé aux opérateurs. Notez que Samsung a également démarré cette semaine le déploiement d’une mise à jour similaire destinée aux Galaxy S9 et S9+. Il est fort probable que tous les terminaux sous One UI 2.5 soient concernés dans les prochains jours.

