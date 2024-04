Le Galaxy S25 Ultra ne profiterait finalement pas d'une nouvelle technologie de batterie inspirée des voitures électriques : les batteries empilées. Pour des questions de réduction des coûts de production, Samsung aurait préféré reporter l'utilisation de cette méthode de fabrication des accumulateurs en 2026.

On est encore loin de la présentation officielle des Galaxy S25. Pour autant, les rumeurs à leur sujet se sont multipliées sur la toile ces dernières semaines. Ce 29 avril 2024, nous avons par exemple appris que les futurs smartphones de la firme sud-coréenne pourraient être dotés d'un Cortex-X5, un puissant coeur de CPU de nouvelle génération signé ARM.

On sait également que les S25 proposeront de nombreuses fonctionnalités reposant sur l'IA. Pour cause, le constructeur aurait scellé un partenariat avec Google pour intégrer dans ses appareils la prochaine puce Gemini Nano 2 de la firme de Mountain View. On pourrait donc s'attendre à des fonctions Galaxy AI plus avancées comme de meilleures interactions vocales, une partie photo plus intelligent ou encore des applis IA dédiées à la productivité.

Concernant les batteries, on sait depuis quelques mois maintenant que Samsung SDI, la filiale du constructeur spécialisée dans les accumulateurs, travaille sur une nouvelle méthode de fabrication. Elle est censée offrir une densité énergétique plus élevée (+10 % selon les estimations) via une disposition différente des cellules. Il s'agit des batteries empilées, une technologie déjà utilisée par Samsung “dans la fabrication des batteries Gen 5 destinées aux voitures électriques”.

Pas de batteries empilées sur les Galaxy S25 Ultra

Et alors que cette technologie devait à l'origine être employée sur le Galaxy S24 Ultra, Samsung a préféré se raviser. Logiquement, on pouvait donc s'attendre à son arrivée sur les Galaxy S25 Ultra. Or, si l'on en croit les informations de l'insider réputé Sawyer Galox sur X, ce ne serait pas pour cette génération non plus.

D'après ses dires, si l'utilisation des batteries empilées était effectivement envisagée pour le Galaxy S25 Ultra, la firme aurait finalement changé son fusil d'épaule. Il en serait de même pour l'intégration de la charge rapide de 65 W. Samsung aurait préféré décaler l'arrivée de ces technologies sur le S26 Ultra plutôt, l'idée étant réduire les coûts de fabrication de son prochain smartphone haut de gamme.

L'utilisation plus que probable du Snapdragon 8 Gen 4 sur les futurs S25 pourraient également justifier ce revirement de la part de Samsung. Pour cause, Qualcomm a d'ores et déjà confirmé que sa prochaine génération de puces sera plus chère. Avec un processeur plus onéreux, le constructeur a peut-être décidé qu'il était judicieux de reporter certaines améliorations tout aussi coûteuses.

Source : Android Headlines