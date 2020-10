Les Galaxy S9 et Galaxy S9+ passent à One UI 2.5. Samsung vient en effet de lancer le déploiement de la mise à jour OTA sur les deux anciens flagships. Il s'agit déjà de la dernière mise à jour qui sera proposée sur les deux smartphones phares de 2017. On vous explique comment l'installer.

Il y a quelques jours, Samsung a commencé à déployer la mise à jour One UI 2.5 sur les Galaxy S9 et Galaxy S9+. Quelques jours plus tôt, le géant de Séoul avait déjà proposé la nouvelle version de sa surcouche sur les Galaxy Note 9.

Pour rappel, la surcouche est basée sur Android 10. Parmi les nouveautés de la surcouche One UI 2.5, on trouve la prise en charge du mode DeX sans fil, les Bitmoji Stickers sur l'écran Always-On, de nouvelles options de partage Quick Share et Music Share et un mode d'enregistrement vidéo Pro amélioré.

Sur le même sujet : Samsung déploie la mise à jour One UI 2.5 sur les Note 10

Pas de mise à jour Android 11 pour les Galaxy S9 et S9+

Comme le soulignent nos confrères de Phone Arena, il s'agit d'ores et déjà de la dernière mise à jour majeure qui sera déployée sur les Galaxy S9 et S9+. Commercialisés depuis début 2018, les deux smartphones ont déjà pu profiter de deux mises à jour majeures d'Android : Android 9 Pie et Android 10. Samsung ne garantit en effet que 2 mises à jour de l'OS mobile à ses smartphones haut gamme. Les deux flagships de 2017 ne pourront donc pas passer à Android 11, la dernière mouture du système d'exploitation. Par contre, Samsung continuera de proposer des mises à jour de sécurité mensuelles.

Actuellement, la mise à jour One UI 2.5 a uniquement été déployée en Allemagne. Au vu des habitudes de Samsung, on s'attend à ce que le firmware soit proposée dans les jours à venir sur les Galaxy S9 Français. Pour vérifier si la mise à jour est déjà disponible sur votre terminal, rendez-vous dans Paramètres > Mise à jour du logiciel > Téléchargement et installation. Si le firmware est déjà proposé, il suffit de suivre les instructions affichés sur l'écran tactile. Avez-vous déjà pu installer la mise à jour ? On attend votre avis dans les commentaires.

Source : Phone Arena