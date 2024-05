Galaxy S22 : la dernière mise à jour force les utilisateurs à réinitialiser leur smartphone, Samsung bloque le déploiement

Samsung fait face à un nouveau problème avec le déploiement de la mise à jour One UI 6.1 pour les Galaxy S22. Des gros bugs de démarrage ont conduit à une pause potentielle de la mise à jour. Voici ce que nous savons sur cette situation en cours de développement.

Samsung a récemment mis à jour ses modèles plus anciens, incluant les Galaxy S21, Z Fold 3 et Z Flip 3, avec One UI 6.1. Toutefois, ces appareils n'ont reçu qu'une fraction des fonctionnalités d'intelligence artificielle qui équipent les versions plus récentes. Cette limitation a engendré une certaine frustration parmi les utilisateurs. Ces derniers s'attendaient à bénéficier de la même richesse fonctionnelle que celle proposée sur les modèles récents.

Dans ce contexte, les Galaxy S22, qui devaient également recevoir cette mise à jour, sont face à des problèmes techniques supplémentaires. Des rapports récents indiquent que certains utilisateurs de cette série de smartphones ne peuvent ni démarrer ni déverrouiller leurs appareils après son installation. Ceci a potentiellement conduit Samsung à suspendre temporairement le déploiement de One UI 6.1 pour ces modèles.

Le passage a One UI 6.1 rend les Galaxy S22 inutilisables

Ce problème ne semble pas affecter tous les pays – les forums de la communauté Samsung en Corée, par exemple, n'ont pas rapporté de tels incidents – la prudence reste de mise. L’entreprise n'a pas encore confirmé officiellement la suspension de la mise à jour ni reconnu les problèmes. Les utilisateurs sont pour le moment laissés dans l’incertitude la plus totale. Les propriétaires de Galaxy S22, S22+ et S22 Ultra qui n'ont pas encore effectué la migration à One UI 6.1 n’ont pas d’autre choix que d'attendre davantage d'informations.

Espérons que Samsung travaille à résoudre ces problèmes avant une sortie plus large hors de Corée. Pour le moment est conseillé aux utilisateurs de rester informés et de suivre les recommandations officielles du fabricant. Une mise à jour peut améliorer considérablement les appareils, mais elle peut également comporter des risques si des problèmes imprévus surviennent. Et comme celle-ci, elles peuvent parfois entraîner des problèmes qui nécessitent des réinitialisations d'usine, une mesure radicale mais souvent efficace pour résoudre les dysfonctionnements.