Galaxy Buds Pro : 28 heures d’autonomie, certification IPX7, les écouteurs Samsung se dévoilent encore

Une succession de fuites dévoile tout ce qu'il faut savoir sur les Galaxy Buds Pro, les nouveaux écouteurs true wireless de Samsung. Autonomie, certification, fiche technique des haut-parleurs… À quelques semaines du lancement, les Buds Pro se mettent à nu.

Si Samsung a sorti les Buds Live il y a quelques mois seulement (c'était en août dernier), voilà que le constructeur sud-coréen prépare déjà une nouvelle itération de ses écouteurs sans fil. En revanche, les Galaxy Buds Pro ne devraient pas reprendre la forme de haricot des Buds Live, Samsung ayant opté pour un design plus classique.

Depuis quelque temps donc, on connaît déjà le design qu'allaient emprunter les Buds Pro. Plus récemment, on a appris qu'ils profiteraient d'une spatialisation sonore et d'un mode de détection de la voix. À quelques semaines de leur présentation officielle, c'est la fiche technique des Buds Pro qui se révèle quasi intégralement.

Les Galaxy Buds Pro profiteraient de 20% d'autonomie supplémentaire

D'après les informations récoltées par 91mobiles, Samsung aurait largement amélioré la batterie de ses écouteurs sans fil. Les petits accessoires bénéficieraient ainsi d'une autonomie de 28 heures, soit 20% de plus que la précédente itération. Si le boitier de recharge profite d'une batterie de 472 mAh, les oreillettes disposent quant à elle d'une batterie de 61 mAh chacune.

Autre nouveauté : les Galaxy Buds Pro profiteraient également d'une certification IPX7, ce qui devrait leur assurer une protection dans l'eau de 30 minutes à 1 mètre de profondeur. À titre de comparaison, les Galaxy Buds ne disposaient quant à eux que d'une certification IPX2 (résistance à l'eau avec un angle de 15°).

En ce qui concerne la qualité audio, les amateurs de basses devraient être servis, puisque les Buds Pro profiteraient de haut-parleurs graves de 11 mm. Côté restitution des sons les plus aigus, on pourra compter sur des tweeters de 6,5 mm avec 2 haut-parleurs coaxiaux. Les Galaxy Buds devraient également permettre de bien s'isoler de son environnement à l'aide d'un système de réduction de bruit de 35 dB.

Les Galaxy Buds Pro devraient s'afficher au prix de 229 €

Selon les rumeurs, il sera possible de régler la suppression du bruit selon plusieurs niveaux, mais la fonctionnalité la plus pertinente reste sans nul doute la restitution d'un son spatial en 3D, qui suit les mouvements de la tête. En revanche, cette option ne fonctionnerait qu'avec les mises à jour d'Android 11 et OneUI 3.0. Pour en profiter, il faudra donc impérativement posséder un smartphone Samsung, et pas trop ancien de surcroît.

D'autres rumeurs expliquent que les Buds Pro offriraient des capteurs gyroscopiques spéciaux, du support Dolby Altmos et d'un mode réduction de bruit à 4 niveaux. Seul subsiste un doute concernant les commandes tactiles : certains leakers affirment que les Galaxy Buds Pro sont dépourvus de la commande Double Tap, tandis que d'autres expliquent que les écouteurs en seront bel et bien munis.

Côté prix, les Buds Pro devraient s'afficher à un tarif plus élevé que les Buds Live, officiellement disponibles à 199 €. Selon les toutes dernières rumeurs, les Buds Pro devraient s'afficher au prix de 229 €. Deux coloris seraient disponibles au lancement : noir ou argent. Pas de modèle Bronze comme les Buds Live, mais d'autres variantes seraient lancées un peu plus tard dans l'année.

On sait désormais quasiment tout des nouveaux écouteurs de Samsung. Si le géant sud-coréen n'a pas encore officiellement donné de date de présentation de ses nouveaux écouteurs, il est probable qu'ils soient dévoilés en même temps que les nouveaux Galaxy S21, lesquels seront présentés le 14 janvier 2021.

Source : 91mobiles