Galaxy S21 : présentation le 14 janvier 2021, c’est enfin officiel !

Samsung présentera bien les Galaxy S21 (S30) dès le 14 janvier 2021. Après des semaines de fuites et de rumeurs, le constructeur sud-coréen a finalement confirmé officiellement la date de présentation de ses nouveaux smartphones haut de gamme. Lors de cette conférence Unpacked très attendue, Samsung dévoilera aussi les Galaxy Buds Pro, de nouveaux écouteurs sans fil.

Ce dimanche 3 janvier 2021, Samsung a envoyé les invitations pour sa prochaine conférence Unpacked à la presse spécialisée. Comme prévu, le géant de Séoul organise une présentation en ligne le jeudi 14 janvier 2021. Sans surprise, l'événement sera essentiellement dédié aux Galaxy S21 (S30).

Dans la foulée, les Galaxy Buds Pro devraient être dévoilés. Récemment confirmés par erreur par le site web officiel de Samsung, les écouteurs offriraient une spatialisation sonore et un mode de détection de la voix, une autonomie de 28 heures, le support du Dolby Altmos et d'un mode réduction de bruit à 4 niveaux. Ils seraient proposés au prix de 229 €.

Samsung a avancé la date de lancement des Galaxy S21

Pandémie oblige, la conférence Galaxy Unpacked serait uniquement virtuelle. Samsung diffusera la présentation en direct sur son site web dès 16h (heure française). Evidemment, les internautes pourront retrouver la vidéo en direct sur la chaîne YouTube officielle de la marque au même moment. Toute la rédaction de Phonandroid se mobilisera pour suivre l'événement en direct avec ses fidèles lecteurs.

Comme prévu, Samsung a décidé d'avancer la date de présentation de plusieurs semaines par rapport à son calendrier habituel. D'habitude, la firme patiente jusqu'au mois de février ou mars pour lever le voile sur sa nouvelle génération de Galaxy S. Il se murmure que Samsung cherche à doper les ventes de sa division mobile, en berne depuis plusieurs mois suite à la crise du Covid-19, en précipitant le lancement des S21.

Aux dernières nouvelles, les Galaxy S21 débarqueraient dans les magasins en ligne et physiques dès le 29 janvier 2021. On s'attend à ce que Samsung ouvre les précommandes dans la foulée de la conférence du 14 janvier. La gamme serait commercialisée entre 849 euros et 1529 euros. Qu'attendez-vous des S21 ? On attend votre avis dans les commentaires ci-dessous.