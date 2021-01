Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra : voici la fiche technique de l’appareil photo

Les Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra continuent de se dévoiler. Quelques jours avant la conférence Unpacked, un informateur renommé a publié les fiches techniques complète des appareils photo. Comme prévu, le modèle standard et Plus partagent la même configuration. Plus haut de gamme, le S21 Ultra bénéficie quant à lui d'un capteur photo principal de 108 mégapixels.

Ce lundi 4 janvier, Evan Blass, célèbre leaker du monde du smartphone, a mis en ligne deux infographies détaillant l'appareil photo des Galaxy S21. Il s'agit visiblement d'images promotionnelles destinées au marché italien. La fuite confirme la plupart des informations apparues sur la toile au cours des derniers mois.

Les Galaxy S21 et S21+ sont ainsi équipés d'un triple capteur photo au dos. Cet appareil est composé d'un objectif principal de 12 mégapixels (f1.8), d'un capteur ultra grand angle de 12 mégapixels (f2.2) et d'un dernier module téléphoto de 64 mégapixels (f2.0). Dans le trou dans l'écran, Samsung mise sur un capteur photo pour les selfies de 10 mégapixels (f2.2).

Sur le même sujet : voici le stylet S-Pen vendu 40€ en option avec les Galaxy S21

Le retour du capteur photo de 108 mégapixels

De son côté, le S21 Ultra signe le retour du capteur photo de 108 mégapixels (f1.8). Il s'agirait d'une version améliorée du module ISOCELL Bright HM1 à l'oeuvre sur le S20 Ultra et le Note 20 Ultra, deux haut de gamme sortis l'an dernier. Pour accompagner ce module principal de haut vol, Samsung intègre là encore un capteur ultra grand angle de 12 mégapixels (f2.2) et deux objectifs téléphoto de 10 mégapixels (f4.9 et f2.4).

En lieu et place du capteur ToF (Time of Flight) pour la profondeur de champs, le géant de Séoul ajoute un Autofocus laser. Néanmoins, Samsung ne révolutionne pas sa recette. Dans le trou dans l'écran, on trouve une caméra frontale de 40 mégapixels (f2.2). Evidemment, tous les modèles héritent d'un flash LED.

Pour mémoire, Samsung dévoilera les Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra lors d'une conférence Unpacked ce jeudi 14 janvier 2021. Les trois smartphones débarqueront ensuite dans les magasins deux semaines plus tard. On vous en dit plus dès que possible sur les S21. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : Evan Blass