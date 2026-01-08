Galaxy Buds 3 Pro : les écouteurs Samsung à moitié prix, avec un SmartTag 2 offert pour les soldes d’hiver

Les Galaxy Buds 3 Pro s'affichent à leur tarif le plus bas. À l'occasion des soldes d'hiver, la Fnac casse le prix des écouteurs Samsung et vous offre le tracker SmartTag 2 pour ne jamais les égarer.

Les soldes d'hiver ont démarré le 7 janvier 2026 pour un mois de promotions. Si vous avez les Galaxy Buds 3 Pro dans le viseur, c'est la Fnac qui propose la meilleure offre du moment sur les écouteurs de Samsung. Lancés à 249 €, ils sont affichés à 179,99 €, ce qui correspond à une première réduction de 70 €. Et ensuite, Samsung propose une offre de remboursement de 50 € jusqu'au 11 janvier 2026.

Les Galaxy Buds 3 Pro vous reviendront au final à 129,99 € au lieu de 249,99 €, soit une réduction de quasiment 50%. Et comme si cela ne suffisait pas, la Fnac vous offre un SmartTag 2 en bonus. Les écouteurs sont en effet en pack avec le tracker Bluetooth de Samsung, dont le prix conseillé est de 40 €.

Grâce au SmartTag 2, vous pourrez retrouver les écouteurs facilement lorsque vous les égarez, sachant que cela arrive très souvent. Il suffit de coller le tracker au boîtier des Galaxy Buds 3 Pro.

Une offre attractive sur les meilleurs écouteurs de Samsung

Les Galaxy Buds 3 Pro sont les écouteurs haut de gamme de Samsung. Cette troisième génération affiche un design totalement revu, comparativement à ses prédécesseurs. On y retrouve en effet une tige plus longue pour une meilleure stabilité dans les oreilles.

Grâce à ce nouveau format, les Galaxy Buds 3 Pro offrent également une meilleure captation vocale lors des appels, le micro extérieur étant situé en bas de la tige, près de la bouche. La nouvelle tige facilite par ailleurs le contrôle tactile, en plus de disposer d'une bande LED latérale qui sert d'indicateur de niveau de charge des batteries.

Enfin, la qualité de son et la réduction de bruit active sont de bonne facture. Les Galaxy Buds 3 Pro s'appuient sur deux hauts-parleurs dans chaque oreillette : l'un de 10,5 mm et l'autre de 6,1 mm. Les écouteurs offrent un profil sonore riche et équilibré, en plus d'être compatibles avec le codec Samsung Seamless qui permet la transmission Hi-Fi 24 bits / 96 kHz.

L'autonomie de ces écouteurs monte jusqu’à 7 heures en une charge, et jusqu'à 30 heures avec le boîtier de charge. Avec la réduction de bruit active, elle passe à 6 heures et 26 heures respectivement.