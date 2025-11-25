Black Friday Fnac : soirée adhérents FLASH ce soir, 10 € offerts tous les 100 € sur AirPods Pro 3, iPhone 17 Pro Max et Galaxy A56

Ce mardi 25 novembre à partir de 20h, la Fnac gâte ses adhérents avec une opération flash ultra-généreuse. Pendant 13 heures seulement, profitez de 10 euros de chèque cadeau offerts tous les 100 euros d'achat avec le code BF2025. Une aubaine à ne pas manquer avant le Black Friday !

C'est parti ! Jusqu'à demain matin 9h, la Fnac vous offre une opportunité en or. Le principe est simple : pour chaque tranche de 100 euros dépensée sur le site, vous recevez 10 euros en chèque cadeau. Pour en profiter, ajoutez vos produits préférés au panier et renseignez le code promo BF2025 avant de valider votre commande.

Attention, l'offre est réservée aux adhérents Fnac (hors formule Fnac&Moi) et exclusivement disponible sur le web. Précisons tout de même que l'abonnement Fnac coûte 9,99€/an, vous pouvez donc le rentabiliser dès votre premier achat au-dessus de 100€.

Airpods, Samsung Galaxy et iPhone : des économies sur les Top Ventes Fnac

Pour vous donner une idée du potentiel de cette offre, voici quelques exemples concrets avec des produits actuellement en tête des ventes :

Les Apple AirPods Pro 3 affichés à 249,99 euros vous permettent d'empocher 20€ de chèque cadeau . Avec la remise déjà en cours, vous les obtenez à 229,99 euros et récupérez vos 20 euros pour vos prochains achats.

. Avec la remise déjà en cours, vous les obtenez à 229,99 euros et récupérez vos 20 euros pour vos prochains achats. Le Pack Smartphone Samsung Galaxy A56 avec la montre Fit3 proposé à 399 euros au lieu de 592 euros vous permet de récupérer 30€ en chèques cadeaux . Un pack complet smartphone et montre connectée pour 369 euros finalement, c'est une sacrée affaire pour équiper toute la famille.

. Un pack complet smartphone et montre connectée pour 369 euros finalement, c'est une sacrée affaire pour équiper toute la famille. L'iPhone 17 Pro Max 256 Go à 1479 euros vous fait gagner pas moins de 140€ en chèques cadeaux. Avec cette offre cumulable avec les réductions en cours, vous optimisez vraiment votre investissement sur ce modèle premium.

Pour profiter de ces chèques cadeaux, il vous suffit d'ajouter vos produits à votre panier et d'inscrire le code promo BF2025 avant le paiement de votre commande.

140€ offert avec l'iPhone 17 Pro Max 30€ offerts avec le Galaxy A56 20€ offerts avec les AirPods Pro 3

Presque tout le catalogue est éligible

C'est là que cette opération devient vraiment intéressante. Contrairement à certaines promotions limitées à quelques rayons, celle-ci couvre la quasi-totalité du catalogue. High-tech, électroménager, jeux vidéo, produits audion etc. Vous avez carte blanche pour faire vos emplettes. Seules exceptions habituelles : les livres, la marketplace, les cartes cadeaux et les services restent en dehors du périmètre.

Elle est en prime cumulable avec les promotions du Black Friday Fnac déjà en cours ! Vous pouvez donc profiter au max des prix mini du Black Friday et en plus gagner des chèques cadeaux. Vous avez ensuite 30 jours pour les dépenser comme vous le souhaitez chez la Fnac. Alors une seule chose à faire ce soir, dégainez le code BF2025 et faire vos achats de Noël !

Cet article est une publication sponsorisée proposée par la Fnac.