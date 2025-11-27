Black Friday Fnac : 24h pour économiser 130€ sur l’iPhone 17 Pro Max
Pour le Black Friday, la Fnac propose une offre exclusive réservée aux adhérents ! Craquez par exemple pour l'iPhone 17 Pro Max et repartez avec un joli bonus en chèques cadeaux. On vous explique tout !
Vous rêvez de craquer pour l'iPhone 17 Pro Max ? La Fnac vous offre une occasion en or pour le Black Friday ! Grâce au code promo exclusif BLACKFD10 réservé aux adhérents, vous pouvez récupérer 130€ en chèques cadeaux sur l'achat de ce smartphone d'exception.
L'iPhone 17 Pro Max affiché à 1329€ vous rapporte 130€ de bons d'achat à dépenser dans vos prochaines emplettes (dans les 30 jours). Une aubaine pour s'offrir le fleuron d'Apple tout en préparant ses futurs achats high-tech ou culturels !
Black Friday Adhérents Fnac : 10€ offerts tous les 100€ d'achat
Du jeudi 28 novembre à 13h au vendredi 29 novembre à 9h, la Fnac déploie son opération Black Friday spéciale adhérents avec le code promo BLACKFD10. Le principe est simple et généreux : pour chaque tranche de 100€ d'achat, vous récupérez 10€ en chèques cadeaux à utiliser dans les 30 jours.
Cette offre s'applique sur quasiment toutes les catégories du magasin, que ce soit en ligne ou directement en magasin avec le code à la caisse. Smartphone à 1329€ ? 130€ de chèques cadeaux. Télé à 899€ ? 80€ offerts. Ordinateur à 1500€ ? 150€ à dépenser !
Comment profiter de cette offre exceptionnelle ?
Pour les adhérents Fnac (hors Fnac&Moi), rien de plus simple : ajoutez vos produits au panier et entrez le code BLACKFD10 avant de valider votre commande en ligne, ou présentez-le directement en caisse si vous préférez acheter en magasin. Les chèques cadeaux vous seront remis et seront valables pendant 30 jours.
Attention, ce code promo n'est pas cumulable avec d'autres codes promotionnels, mais il fonctionne parfaitement avec les offres en cours du Black Friday ! Seules quelques catégories sont exclues : livres, cartes cadeaux, billetterie, marketplace, et certaines marques spécifiques comme Jura, Meta ou les packs Nintendo Switch 2.
Les meilleures offres pour profiter du code BLACKFD10 :
- Les AirPods Pro 3 Blanc à 229,99€ grâce à 20€ de chèques cadeaux avec le code BLACKFD10
- Les Airpods 4 avec réduction active à 159€ grâce à 10€ de chèques cadeaux avec le code BLACKFD10
- Le Google Pixel 9 128 Go à 459€ grâce à 40€ de chèques cadeaux avec le code BLACKFD10
- L'iPhone 17 Pro Max 256 Go à 1339€ grâce à 130€ de chèques cadeaux avec le code BLACKFD10
- L'iPhone 17 Pro 256 Go à 1199€ grâce à 110€ de chèques cadeaux avec le code BLACKFD10
- Le PC Portable Samsung Galaxy Book4 Pro 14″ à 729,99€ grâce à 70€ de chèques cadeaux avec le code BLACKFD10
- Le MacBook Air 13″ M2 à 1089€ grâce à 100€ de chèques cadeaux avec le code BLACKFD10
- Le MacBook Air 13″ M4 à 819€ grâce à 80€ de chèques cadeaux avec le code BLACKFD10
- Les AirPods Pro 2ème génération à 189,99€ grâce à 10€ de chèques cadeaux avec le code BLACKFD10
- Le Samsung Galaxy S25 Edge 256 Go à 729€ grâce à 70€ de chèques cadeaux avec le code BLACKFD10
Cet article est une publication sponsorisée proposée par la Fnac.