Black Friday Fnac : 24h pour économiser 130€ sur l’iPhone 17 Pro Max

Pour le Black Friday, la Fnac propose une offre exclusive réservée aux adhérents ! Craquez par exemple pour l'iPhone 17 Pro Max et repartez avec un joli bonus en chèques cadeaux. On vous explique tout !

Je profite de l'offre maintenant

Vous rêvez de craquer pour l'iPhone 17 Pro Max ? La Fnac vous offre une occasion en or pour le Black Friday ! Grâce au code promo exclusif BLACKFD10 réservé aux adhérents, vous pouvez récupérer 130€ en chèques cadeaux sur l'achat de ce smartphone d'exception.

L'iPhone 17 Pro Max affiché à 1329€ vous rapporte 130€ de bons d'achat à dépenser dans vos prochaines emplettes (dans les 30 jours). Une aubaine pour s'offrir le fleuron d'Apple tout en préparant ses futurs achats high-tech ou culturels !

Je veux gagner 130€ en chèque cadeau

Black Friday Adhérents Fnac : 10€ offerts tous les 100€ d'achat

Du jeudi 28 novembre à 13h au vendredi 29 novembre à 9h, la Fnac déploie son opération Black Friday spéciale adhérents avec le code promo BLACKFD10. Le principe est simple et généreux : pour chaque tranche de 100€ d'achat, vous récupérez 10€ en chèques cadeaux à utiliser dans les 30 jours.

Cette offre s'applique sur quasiment toutes les catégories du magasin, que ce soit en ligne ou directement en magasin avec le code à la caisse. Smartphone à 1329€ ? 130€ de chèques cadeaux. Télé à 899€ ? 80€ offerts. Ordinateur à 1500€ ? 150€ à dépenser !

Comment profiter de cette offre exceptionnelle ?

Pour les adhérents Fnac (hors Fnac&Moi), rien de plus simple : ajoutez vos produits au panier et entrez le code BLACKFD10 avant de valider votre commande en ligne, ou présentez-le directement en caisse si vous préférez acheter en magasin. Les chèques cadeaux vous seront remis et seront valables pendant 30 jours.

Attention, ce code promo n'est pas cumulable avec d'autres codes promotionnels, mais il fonctionne parfaitement avec les offres en cours du Black Friday ! Seules quelques catégories sont exclues : livres, cartes cadeaux, billetterie, marketplace, et certaines marques spécifiques comme Jura, Meta ou les packs Nintendo Switch 2.

Les meilleures offres pour profiter du code BLACKFD10 :

Cet article est une publication sponsorisée proposée par la Fnac.