Samsung présente la Q950TS, une Smart TV QLED 8K borderless de 65 pouces

Samsung vient de lever le voile sur la Q950TS, une impressionnante Smart TV QLED 8K de 65 pouces, dans le cadre du CES de Las Vegas. Ce nouveau téléviseur haut de gamme se distingue par son sublime design borderless et son étonnante finesse. On fait le point sur la fiche technique ultra premium de la télévision.

« Le téléviseur phare Q950TS QLED 8K de Samsung est le tout premier téléviseur 8K à combiner un facteur de forme ultra-mince et saisissant, une qualité d’image 8K premium et un son ambiophonique impressionnant » annonce Samsung dans un communiqué de presse.

La Smart TV surprend d’abord par son design futuriste. Le constructeur assure que la dalle LCD recouvre jusqu’à 99% de la surface avant de la télévision. Samsung appelle ce design presque sans bordures le « Zero Bezel Infinity Design ». Cette appellation rappelle évidemment les écrans Infinity intégrés depuis plusieurs années aux smartphones de la marque.

La Q950TS étonne aussi par sa finesse. Selon Samsung, le téléviseur ne mesure que 15 mm d’épaisseur. Sans surprise, la Smart Tv a été conçue pour être fixée sur un mur plat et se fondre dans le décor, à la manière de The Wall, la télévision 4K MicroLed de Samsung. Grâce à son design borderless ultra fin, la firme promet « une expérience TV sans précédent ».

Samsung promet la meilleure qualité d’image du marché des TV LCD

Samsung garantit aussi que la Q950TS « offre la meilleure qualité d’image LCD sur le marché ». Le téléviseur promet en effet une résolution d’image 8K (7680 x 4320 pixels). La dalle est aussi équipée du AI Quantum Processor 8K développé par Samsung. Grâce un moteur d’upscaling doté au machine leargning, la TV va adapter la définition de votre contenu pour la rapprocher de celle de la 8K. Le moteur s’annonce particulièrement performant pour les contenus 4K et Full HD. Samsung est en effet conscient que les contenus tournés en 8K sont encore rares.

Dans son communiqué, Samsung évoque aussi l’intégration d’une fonction appelée Adaptive Picture. Cette option permet d’optimiser l’affichage « en fonction des conditions ambiantes et des images isolées ». En clair, le téléviseur adapte l’image en fonction de votre environnement et du contenu diffusé. Dans tous les cas, la qualité d’affichage tend donc à se rapprocher de la 8K.

Compatible avec le codec 8K AV1 de YouTube et avec la technologie HDR10+, l’écran permet aussi de regarder des vidéos 8K en streaming dans les meilleures conditions. Dans cette optique, Samsung a intégré à la Q950TS une fonctionnalité baptisée AI ScaleNet afin d’obtenir de « meilleurs taux de compression ». Cette technologie vise à réduire la perte de qualité inhérente à la compression lors du streaming.

Dans la foulée, le constructeur annonce son partenariat avec la 8K Association (8KA), l’organisme dédié aux normes de la 8K. La Q950TS profite en effet de la certification 8K dévoilée récemment par l’association. Cette certification devrait permettre aux consommateurs de repérer les meilleures TV 8K du marché. Parmi les caractéristiques exigées par la 8K Association, on trouve notamment une résolution de 7680 x 4320 pixels, la présence de la norme HDMI 2.1, une luminosité de plus de 600 cd/m2 et le codec HEVC.

Une TV compatible avec Google Assistant et Alexa

Enfin, Samsung précise que le téléviseur est compatible avec la plupart des assistants vocaux du marché, à savoir sa solution maison Bixby, Google Assistant ou encore Amazon Alexa. Orientée domotique, la TV permet aussi de contrôler vos objets connectés ou d’afficher facilement le contenu de votre téléphone Android à l’écran.

Ce n’est pas tout. Samsung assure que son téléviseur se distingue aussi de la concurrence grâce à ses performances audio. Dans son communiqué, le fabricant évoque des technologies comme Q-Symphony, Object Tracking Sound (OTS) et Active Voice Amplifier. Grâce à ces options, la TV règle le son en fonction du bruit ambiant et déplace les bruitages d’un haut parleur à l’autre en suivant la course d’un objet à l’écran. Grâce au OTS, la télévision promet en effet un rendu proche d’un son surround 5.1 directement via les haut parleurs intégrés.

Pour l’heure, Samsung n’a pas encore évoqué le prix ni la date de sortie de sa nouvelle télévision. La firme devrait en dire plus sur la Q950TS lors du CES. Que pensez-vous de cette nouvelle télévision haut de gamme ? On attend votre avis dans les commentaires.