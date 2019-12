Galaxy S11e : Samsung l’appellerait simplement S20 pour faire comme Apple

Même si les rumeurs affirment que Samsung aurait prévu trois modèles pour remplacer la série Galaxy S10, aucun d’entre eux ne succèderait directement au plus économique des trois S10, le Galaxy S10e. Et si cela cachait plutôt un léger changement de stratégie comme chez Apple ? Explications.

Plus tôt dans la journée, nous avons publié un article sur la future gamme Galaxy S de Samsung. Comme cela avait été évoqué, les remplaçants des Galaxy S10 ne seraient pas nommés, de façon incrémentale, Galaxy S11, mais profiterait de la nouvelle décennie pour sauter une dizaine et prendre le nom de Galaxy S20 Series. Selon une indiscrétion relayée dans nos colonnes du leaker Ice Universe, les trois smartphones seraient le Galaxy S20, le Galaxy S20+ et le Galaxy S20 Ultra (ou un nom approchant, puisque plusieurs options seraient à l’étude), le plus grand des Galaxy S à date (Galaxy S10 5G compris).

Cela sous-entend évidemment que le Galaxy S10e ne serait pas remplacé par un possible Galaxy S20e. Est-ce que cela veut dire que Samsung a décidé de supprimer son offre premium (ou haut de gamme un peu plus accessible) ? Pas forcément. La firme coréenne pourrait simplement avoir décidé de changer la façon de nommer ses flagships pour éviter que les termes « Galaxy S » et « low cost » soient réunis dans une même phrase.

Ainsi, le successeur du Galaxy S10e s’appellerait Galaxy S20. Celui-ci s’appuierait sur le même positionnement, mais son nom évoquerait moins l’idée d’un « Galaxy S20 lite ». Une logique marketing que nous retrouvons déjà dans les Galaxy A. Ces derniers ont toujours eu meilleure réputation que les Galaxy J. À tel point que les Galaxy J ont été supprimés pour être réintégrés dans les Galaxy A. Voilà pourquoi Samsung a présenté deux fois plus de Galaxy A en 2019, mais aucun Galaxy J.

La même stratégie qu’Apple avec l’iPhone 11

Et vous remarquerez que cette logique a plutôt bien servi Apple cette année. Le remplaçant de l’iPhone XR s’appelle iPhone 11, tout simplement. Pas de lettre disgracieuse évoquant une version amoindrie, même si le positionnement et le prix sont similaires à ceux de l’iPhone XR (à défaut d’être identiques). Ainsi, Apple réaffirme implicitement que l’iPhone le moins cher de la fratrie reste un iPhone. Donc, un téléphone haut de gamme.

Samsung n’abandonne donc pas le segment premium (où se positionne le Galaxy S10e). Outre le Galaxy S20, qui pourrait donc mécaniquement être proposé moins cher que le Galaxy S10, Samsung devrait présenter dans quelques jours le Galaxy S10 Lite. Évoqué dans de nombreuses rumeurs, ce dernier est attendu, avec le Galaxy Note 10 Lite, au CES de Las Vegas qui se tiendra la semaine prochaine. Et c’est peut-être aussi à cause de lui que Samsung a décidé de modifier la nomenclature des prochains Galaxy S. Voilà qui promet quelques changements intéressants.

Source : Ice Universe