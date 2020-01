Samsung a vendu plus de 400 000 Galaxy Fold en 2019

Samsung a vendu près de 400 000 Galaxy Fold en 2019. Koh Dong-jin, président et PDG de la division Mobile & Communication de Samsung, a profité du CES 2020 pour dévoiler les vrais chiffres de ventes du smartphone pliable, depuis sa sortie en Corée du Sud le 6 septembre 2019.

Samsung fait partie des incontournables du CES de Las Vegas, et pour cette édition 2020 le constructeur a préféré concentrer ses annonces non sur ses smartphones, mais sur d’autres produits phares. L’entreprise a ainsi dévoilé les Odyssey G9 et G7, des écrans gaming incurvés gigantesques, ou encore la Q950TS une TV QLED 8K sans bords 65 pouces plutôt impressionnante.

Il faudra en effet le 18 février 2020 précisément, pour enfin assister à la présentation officielle des nouveaux Galaxy S11 ou S20 et du Galaxy Fold 2, le prochain smartphone pliable de la marque. Néanmoins, comme le rappellent nos confrères du site Android Authority, plusieurs journalistes ont réussi à obtenir quelques informations de la part Koh Dong-Jing, président de la division Mobile & Communication de Samsung, pendant le salon de Las Vegas.

Le PDG a dévoilé les chiffres des ventes du Galaxy Fold, entre sa sortie en Corée du Sud le 6 septembre 2019 et le 31 décembre 2019. Ainsi, le constructeur a écoulé entre 400 000 et 500 000 exemplaires. Souvenez-vous, en décembre 2019, le président de Samsung Electronic Young Sohn s’était légèrement emmêlé les pinceaux, clamant haut et fort que son entreprise avait vendu un million de Galaxy Fold.

Une performance à saluer

Une affirmation rapidement démenti par les communicants de Samsung, arguant le fait que M. Sohn avait probablement confondu les objectifs de vente de la firme avec les chiffres réels. Quoiqu’il en soit, ces résultats nous indiquent tout de même une belle performance du smartphone pliable. Pourtant vendu plus de 2000 euros, le Galaxy Fold a séduit entre 400 000 et 500 000 utilisateurs à travers le monde en 4 mois seulement.

Si le Fold était sorti comme prévu en mai 2019, l’entreprise aurait probablement pu atteindre son objectif du million d’exemplaires. Seulement, de sérieux problèmes survenus pendant les premiers essais presse avaient contraints Samsung à revoir ses plans à et à repousser le lancement du Fold. Pour autant, la carrière du Galaxy Fold sera de courte durée, puisque Samsung travaille d’arrache-pied sur son successeur, le Galaxy Fold 2. Il devrait normalement être bien plus accessible que son aîné, puisque le Galaxy Fold 2 pourrait être vendu aux alentours des 850 $.

Source : Android Authority